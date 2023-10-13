 

Открыто необычное применение листьев брусники

13.10.2023, 6:10, Разное
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Ученые из международной группы исследователей объявили о сенсационной находке – необычном способе применения листьев брусники. Веками эта ягода славится своими полезными свойствами и широким спектром использования, но никто не мог предположить, что их листья могут помочь в борьбе с проблемами здоровья.

Обширное исследование, проведенное группой  биологов и фармацевтов, раскрыло потенциал этих листьев. Брусничные листья обладают уникальным набором биологически активных веществ, имеющих ценные свойства для организма. Ученые обнаружили, что они содержат мощные антиоксиданты, противовоспалительные и антибактериальные соединения.

Одним из наиболее удивительных свойств листьев брусники является их способность замедлять процесс старения. Научные исследования показали, что регулярное употребление настоя из этих листьев значительно увеличивает продолжительность жизни, повышает его стойкость к различным вредным факторам и помогает бороться с возрастными заболеваниями.


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