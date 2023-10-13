 

Осталось совсем немного: Подольская обратилась с важной речью

13.10.2023, 4:24, Разное
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Сегодня Наталью Подольскую смело можно назвать полностью состоявшейся женщиной. В свои 41 она не только является счастливой женой и мамой двоих замечательных сыновей, но и известной на всю страну артисткой. Многие поклонники не перестают восхищаться тем, как певица умудряется соблюдать баланс между семьей и карьерой. Наталья Подольская старается все успевать, но это стоит ей немалых усилий.

Знаменитость никогда не скрывала, что совмещение материнства и работы дается ей непросто. Разумеется, у певицы есть помощники в лице заботливого мужа Владимира Преснякова, няни и родственников. Но если в воспитании детей артистке могут оказать какую-то поддержку, то строить карьеру ей приходится полностью своими силами. Впрочем, у нее это отлично получается.

Как известно, в конце ноября в Москве состоится главное музыкальное событие года – церемония вручения премии “Золотой Граммофон”. Сейчас на официальном сайте вовсю проводится хит-парад песен этого года. В числе исполнителей, которые заняли первые строчки, оказалась и Наталья Подольская со своим хитом “Конечно, да”.

Хотя наряду с Подольской за первое место в рейтинге борются и другие знаменитые артисты с огромной фан-базой, она не теряет веры в себя, свое творчество и поклонников. Накануне певица обратилась к народу с важной речью по поводу голосования в своем телеграм-канале. Наталья Подольская призвала поклонников поддержать ее песню, которая вырвалась уже на шестую строчку.

“Голосуйте за песню “Конечно, да” в Золотом Граммофоне, осталось совсем немного до 1 места”, – написала Наталья Подольская.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Подольская кричит о постродовой депрессии.


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