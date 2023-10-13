Брачный договор vs раздел имущества в суде: в чем преимущества?

Что лучше — брачный договор или обращение в суд, “Дни.ру” рассказал Никита Андрушкевич — юрист, основатель

юридической фирмы “Андрушкевич и партнеры”.

Особенности брачного договора

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цель документа — определить, какое имущество является личным для каждого из

супругов, а какое — совместным. Причем не обязательно перечислять каждую

позицию: достаточно указать значимые характеристики. Например, квартира,

оформленная на мужа, признается его собственностью независимо от того, куплена

она в браке или нет. Важная особенность договора — возможность установить статус

не только того имущества, которое уже есть, но и приобретенного в будущем до

момента развода.

С

помощью документа также можно установить период, с которого квартира, машина

или иная собственность признается личной. Например, после развода дом, где

проживает семья, остается жене, а машина и дача — мужу. Таким образом, с

помощью брачного договора можно урегулировать любые имущественные отношения

супругов до заключения брака или до его расторжения.

Плюсы и минусы раздела в суде

Если

супругам не удалось договориться между собой, можно подать иск в суд. Но в этом

случае есть ряд нюансов, которые следует учесть. Например, муж и жена перестали

проживать вместе полгода назад. За это время один из супругов получил крупную

премию. Поскольку это произошло в тот период, когда они уже не вели совместное

хозяйство, деньги признаются собственностью их непосредственного владельца.

Но

это правило работает и в обратном направлении. Если премия была получена в тот

момент, когда муж и жена еще проживали вместе, при разводе каждый из них имеет

право на половину от этой суммы. В случае, когда муж снимает средства с депозита

и тратит их не на нужды семьи, это считается сокрытием.

Достоинства и недостатки брачного

договора

Если

говорить о плюсах и минусах брачного договора по сравнению с судебной

практикой, следует выделить следующие моменты:

·

Это шанс договориться мирно о разделе

имущества, без привлечения посторонних лиц. При обращении в суд всегда есть

риск, что решение органов юстиции не устроит одну из сторон.

·

В брачном договоре можно закрепить форму

собственности для любого имущества, в том числе и приобретенного в будущем, в

то время как судебная практика учитывает лишь то, что есть в наличии на момент

раздела.

·

Брачный договор можно оспорить, если,

например, суд признает его условия кабальными для одной из сторон. Пересмотр документа

допустим и в том случае, когда условия, из которых исходили супруги,

существенно изменились в браке. Например, после свадьбы муж начал собственный

бизнес и стремительно разбогател. Но, если он открыл свое дело раньше, до

регистрации, оспорить брачный договор будет труднее. В отличие от него,

постановление суда, вступившее в силу, будет крайне сложно пересмотреть.

·

Если один из супругов обанкротится,

брачный договор также подлежит оспариванию. С судебным решением такое

невозможно.

Брачный договор, как и

раздел имущества в суде, имеют свои особенности. Но, если вы решаете проблему

без привлечения общественности, стоит задуматься о подтверждении формы

собственности документально.