Брачный договор vs раздел имущества в суде: в чем преимущества?
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Что лучше — брачный договор или обращение в суд, “Дни.ру” рассказал Никита Андрушкевич — юрист, основатель
юридической фирмы “Андрушкевич и партнеры”.
Особенности брачного договора
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цель документа — определить, какое имущество является личным для каждого из
супругов, а какое — совместным. Причем не обязательно перечислять каждую
позицию: достаточно указать значимые характеристики. Например, квартира,
оформленная на мужа, признается его собственностью независимо от того, куплена
она в браке или нет. Важная особенность договора — возможность установить статус
не только того имущества, которое уже есть, но и приобретенного в будущем до
момента развода.
С
помощью документа также можно установить период, с которого квартира, машина
или иная собственность признается личной. Например, после развода дом, где
проживает семья, остается жене, а машина и дача — мужу. Таким образом, с
помощью брачного договора можно урегулировать любые имущественные отношения
супругов до заключения брака или до его расторжения.
Плюсы и минусы раздела в суде
Если
супругам не удалось договориться между собой, можно подать иск в суд. Но в этом
случае есть ряд нюансов, которые следует учесть. Например, муж и жена перестали
проживать вместе полгода назад. За это время один из супругов получил крупную
премию. Поскольку это произошло в тот период, когда они уже не вели совместное
хозяйство, деньги признаются собственностью их непосредственного владельца.
Но
это правило работает и в обратном направлении. Если премия была получена в тот
момент, когда муж и жена еще проживали вместе, при разводе каждый из них имеет
право на половину от этой суммы. В случае, когда муж снимает средства с депозита
и тратит их не на нужды семьи, это считается сокрытием.
Достоинства и недостатки брачного
договора
Если
говорить о плюсах и минусах брачного договора по сравнению с судебной
практикой, следует выделить следующие моменты:
·
Это шанс договориться мирно о разделе
имущества, без привлечения посторонних лиц. При обращении в суд всегда есть
риск, что решение органов юстиции не устроит одну из сторон.
·
В брачном договоре можно закрепить форму
собственности для любого имущества, в том числе и приобретенного в будущем, в
то время как судебная практика учитывает лишь то, что есть в наличии на момент
раздела.
·
Брачный договор можно оспорить, если,
например, суд признает его условия кабальными для одной из сторон. Пересмотр документа
допустим и в том случае, когда условия, из которых исходили супруги,
существенно изменились в браке. Например, после свадьбы муж начал собственный
бизнес и стремительно разбогател. Но, если он открыл свое дело раньше, до
регистрации, оспорить брачный договор будет труднее. В отличие от него,
постановление суда, вступившее в силу, будет крайне сложно пересмотреть.
·
Если один из супругов обанкротится,
брачный договор также подлежит оспариванию. С судебным решением такое
невозможно.
Брачный договор, как и
раздел имущества в суде, имеют свои особенности. Но, если вы решаете проблему
без привлечения общественности, стоит задуматься о подтверждении формы
собственности документально.
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