Президентство Байдена — это фактически третий срок Обамы

Барак Обама является «теневым президентом» США. Он фактически управляет Джо Байденом, вынуждая того слепо повторять провальный курс своего бывшего босса, как во внутренней, так и во внешней политике, пишет автор портала 19FortyFive Брэндон Вейхерт.



AP

На одной из своих встреч с избирателями Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена, назвав его «политической марионеткой» Барака Обамы. И эти подозрения вполне справедливы, считает автор портала 19FortyFive Брэндон Вейхерт.

По его словам, Барак Обама является «теневым президентом» с тех самых пор, как покинул свой пост. Именно он инициировал расследование о «сговоре» РФ с Трампом, которое изводило последнего во время его пребывания у власти.

Байден — один из «самых слабых и скомпрометированных» политиков. Это парадоксальным образом сделало его идеальным кандидатом для борьбы с Трампом, поскольку он был полностью обязан последнему «успешному» президенту Демократической партии Обаме, рассуждает Вейхерт.

Более того, многие выходцы из администрации Обамы, которые активно участвовали в травле Трампа, затем помогали предвыборной кампании Байдена, а после вошли в состав его правительства. Поэтому неудивительно, что в итоге действующий президент США стал «марионеткой Обамы и его ставленником», подчёркивает автор статьи.

На его взгляд, чтобы это понять, достаточно взглянуть на курс, которым следует Байден. Придя к власти, он немедленно отменил большую часть указов Трампа. Затем 46-й президент перестраивал политику и экономику страны, возвращая её к тому «раздутому состоянию», в котором она находилась в годы правления Обамы.

Вслед за Обамой Байден значительно расширил размер и сферу деятельности федерального правительства, одновременно сдерживая американское частное предпринимательство. И, как и его бывший босс, он тратит уйму налоговых поступлений на «бессмысленные и непродуманные» программы.

Во внешней политике Байден вернулся к курсу Обамы в отношении РФ и Украины. Он также повторил ошибку, которую совершил его бывший шеф в Ираке в 2011 году, и вывел войска из Афганистана настолько небрежно, что гарантировал подрыв безопасности США на годы вперёд.

«Фактически президентство Байдена выглядит как неофициальный третий срок Барака Обамы. Трамп это знает, как и корпоративные СМИ. Поэтому-то они и приходят в ярость из-за его очень точных обвинений о том, что Обама управляет страной за спиной Джо Байдена в течение последних трёх лет», — отмечает Вейхерт.

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