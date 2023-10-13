 

Собянин назвал основные приоритеты трехлетней инвестиционной программы

13.10.2023, 2:05, Новости дня
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Приоритетом инвестиционнной программы станет развитие транспортной инфраструктуры и строительство социальных объектов, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. В ближайшие три года в городе построят около 760 объектов, уточнил он.

Планируется ввести в эксплуатацию 35 километров линий метро, 17 станций и одно электродепо. Откроются первые участки Троицкой и Рублево-Архангельской линий, начнутся работы по Бирюлевской линии.

Завершится формирование Московского скоростного диаметра (МСД). Будет построено 265,5 километра дорог, 71 искусственное сооружение и 60 пешеходных переходов.

В ближайшие три года в Москве появится еще 6,5 миллиона квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации ветхого фонда. Рядом с новостройками возведут всю необходимую социальную инфраструктуру.

Вместе с инвесторами город завершит строительство 307 социальных объектов. Пройдет реконструкция Дворца спорта “Лужники”, продолжится возведение корпусов индустриального парка “Руднево”, развитие территории “Южный порт”.

Собянин ранее сообщил, что социальные расходы составят 50% бюджета Москвы на 2024-2026 годы. Увеличится размер пособий и выплат гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам. Столица продолжит оказывать комплексную поддержку участникам спецоперации и членам их семей.


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