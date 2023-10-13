 

Какие цветы подарить сестре и какой подарок лучше букета?

13.10.2023, 2:05, Новости дня
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Портал VSE42.RU приводит рекомендации экспертов, по которым можно собрать подходящую цветочную композицию для сестры. Если она младшая — делаем ставку на радугу и позитив. А если старшая — на грацию и элегантность.

Чтобы не прогадать, следует уделить внимание упаковке и оформлению. Все должно сочетаться с настроением букета. Для пестрого можно выбрать ленты броских оттенков, а для изысканного — стильные декоративные элементы

Какие цветы подарить младшей сестре? Ответ: присмотритесь к герберам, астрам, ромашкам и розам ярких цветов. А какие цветы понравятся старшей? Специалисты советуют
орхидеи, лилии, хризантемы и тюльпаны нежных тонов.

Бывает, что человек не любит, когда ему дарят букеты. И это вполне объяснимо, ведь рано или поздно бутоны вянут, да и существенной пользы не приносят. В таком случае лучше действительно выбрать другой презент вместо срезанных цветов.

Если сестра любит животных и давно мечтала завести питомца, присмотритесь к безнадзорным кошкам и собакам. Как передает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, многие животные скитаются по улицам и безобидны для людей. Взять четвероногого друга в семью — значит спасти его жизнь, а цветы подождут.


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