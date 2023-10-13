 

Мнение: Вася – красавец!

13.10.2023, 1:50, Разное
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Вот опять Ютуб подсунул видео. Канал с непритязательным названием “Вася”. Суть прикола – что парень с отличной школой вокала прикидывается новичком перед музыкальными онлайн-преподавателями. Вообще не думал, что мне такое может понравиться – но тут как-то неожиданно очень душевно выходит. Вася в первой стадии розыгрыша поёт примерно так, как пою я – и именно это вызывает наибольшее уважение: как это ему удается? Ведь это ж, поди, очень трудно – петь фальшиво, если у тебя на самом деле отличный слух и голос! Парень – гигант.

Но и преподы меня умилили – они так потешно и вместе с тем истово стараются. Нет, милейшее зрелище. И сам парнишка, мне кажется, в Ютубе очень далеко пойдет – если его в России не прикроют, конечно.

Источник: Размышления вольного социолога


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