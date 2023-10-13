Американские ученые открыли новое заболевание

Новая жуткая угроза надвигается на нашу планету! Американские учёные с тревогой объявили о сенсационном открытии – они обнаружили новое таинственное заболевание, способное безжалостно атаковать наше самое ценное сокровище – сердце.

Уже долгое время наш мир страдает от различных болезней, однако новая угроза превосходит все ожидания. Новое заболевание, получившее научное название “Кардиофобия”, имеет потенциал стать настоящей эпидемией, способной коренным образом изменить нашу жизнь.

Исследователи еще пытаются понять, как возникает эта хитрая болезнь и как она влияет на сердце. В настоящее время известно, что Кардиофобия атакует сердечную мышцу, вызывая сильный стресс и избегание любых физических и эмоциональных нагрузок. Во многих случаях, пострадавшие от этого заболевания испытывают приступы страха и паники, оказываясь в полной зависимости от постоянного контроля и поддержки со стороны близких.