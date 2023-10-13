 

Она у него первая: Цискаридзе признался в любви известной артистке

13.10.2023, 0:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Артист Николай Цискаридзе с теплотой в словах отметил, что “все попадают под флер ее совершенно особенного обаяния”. Видимо, и Николай Максимович не стал исключением. “Ее натура, образ – природны и органичны! Она – истинная Сильфида!” – написал Цискаридзе в своем блоге в Телеграм. Его слова и чувства были посвящены балерине, народной артистке России Жанне Аюповой, которая отмечает свое 56-летие.

Народный артист РФ рассказал своим подписчикам, что она у него первая партнерша на сцене Мариинского театра и отнес ее к “именитым” звездам Мариинки.

Николай Цискаридзе отметил, что талант и мастерство Жанны Аюповой формировались под руководством обожаемого балериной педагога Нинель Александровны Кургапкиной. По воспоминаниям артиста, педагог без тени сомнения сразу же выбрала Аюпову себе в ученики, когда увидела ее на занятиях в классе. Именно с Жанной Аюповой известный премьер балета впервые танцевал “Сильфиду” на сцене питерского театра.

Цискаридзе вспомнил о времени, которое летит очень быстро, но несмотря на это уточнил, что молодость артисты могут продлевать через воспитание молодых талантов.

В заключение Николай Цискаридзе признался в любви известной артистке. “Люблю и невероятно ценю!” – написал он.

Напомним, ранее сайт VSE42.RU писал о состоянии Игоря Николаева. Он поблагодарил членов семьи за поддержку и сообщил о готовности вернуться в строй. Похоже, как и Николай Цискаридзе, он преисполнен любви к людям и делу всей жизни.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / GSMArena: OnePlus 12 получит дюймовый фотосенсор Sony IMX989 и 24 ГБ ОЗУ

14.10 / Раскрывшие пол четвертого ребенка Тарасов и Костенко закатили громкую вечеринку

14.10 / В PS Plus появились 11 новых игр для подписчиков

14.10 / Верховный суд: У школьников есть право на отпуск во время учебного года

14.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевские укрепы

14.10 / 9to5Mac: iPhone 16 Pro получит Wi-Fi 7 и новую сверхширокоугольную камеру

14.10 / Подавленный SHAMAN встревожил мать своим поведением после развода с любимой женщиной

14.10 / Куда сходить в Москве: афиша с 14 по 21 октября

14.10 / Мнение: Отмена юридических адресов

14.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Северокорейский пробник

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика