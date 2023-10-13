Мнение: Новый уровень зверства



Сектор щебня

Никакого мало-мальски правдоподобного ОФИЦИАЛЬНОГО объяснения того, что произошло 7 октября в Израиле на границе с Газой, так никто пока и не дал. И незаметно, что кто-то такое объяснение вообще ищет. Есть какие-то вялые попытки конспирологов-лоялистов – типа того, что айтишники-самородки из ХАМАСа каким-то образом взломали всю супернавороченную сеть электронного оповещения Израиля, отключили все датчики и, наоборот, как в “Миссия невыполнима”, подложили на все вышестоящие мониторы благостные картинки в духе “В Секторе Газа всё спокойно”. Так, мол, и получилось – со стороны Газы толпа в тысячу человек ломает забор, прет на всех парах огромный бульдозер, дроны забрасывают гранатами автоматические пулеметы на вышках (да, там были и такие – действительно концлагерь!), словом – взрывы, грохот, кровожадные вопли, ревет мотор супербульдозера… а где-то там, на мониторах специальных женщин-наблюдательниц, которым запрещается спать и хоть как-то отвлекаться 4 часа подряд – тишь, гладь да божья благодать. Идиллия! А не слышат они – просто ушами – потому что сидят в подземелье, в специальном бункере. Как Путин.

Однако даже эта навороченная, почти голливудская версия Прорыва Хамаса разбивается простым обстоятельством: ведь обычная телефонная связь никем не была отключена! Во всех сетях масса роликов от простых местных жителей, туристов, обитателей кибуцев – как они звонят своим близким, пересылают фотографии, видео, зовут о помощи, предупреждают. Пусть даже “картинка” на неких спецмониторах ЦАХАЛа была подменена хамасовскими гениями IT – информация должна же была пройти по самым обычным каналам? А тем не менее 6 или 8 часов израильские “силовики” не реагировали почти никак, террористические группы делали что хотели практически беспрепятственно, в частности, собирали, паковали и угоняли, практически как скот, израильских заложников, включая детей. Как так?

Волей-неволей вырисовывается какой-то безумный, абсолютно нечеловеческий план: пропустить арабских отморозков на свою территории, дать им порезвиться как следует, собрать максимально кровавую жатву – и лишь много спустя начать реагировать, шокировав весь мир и получив через это железобетонный предлог… уничтожить или выгнать всю Газу целиком.Типа “избавиться от головной боли”.

При ближайшем рассмотрении, даже исключив моральную составляющую, такой “план” представляется просто абсурдным – поскольку это в чистом виде “лечение головной боли гильотиной”. Если даже допустить, что у его авторов “всё получится” – в итоге Израиль вместо головной боли в виде Газы получит просто неистовую ненависть не только арабов, но и мусульман всего мира. Мусульмане в своей манере начнут давить не только на сам Израиль, но и на жителей Европы и США (имеются в виду, как понимаете, теракты – чем еще давят мусульмане?) – чем доведут изнеженных европейцев и американцев до белого каления, и те лишат Израиль всякой поддержки. После чего задача выжить в полностью враждебном арабо-турецко-персидском окружении станет для него практически нерешаемой.

Задачка как-то сойдется, только если предположить, что авторам Плана полностью наплевать и на Израиль в том числе. Они только хорошо понимают психологию тамошних жителей – знали, что реакция “Давайте в ответ убьем всю Газу!” будет безальтернативна и охватит всё население целиком. “Щелкни кобылу в нос – и она махнет хвостом”.

А Идея тогда не в Израиле и не в ХАМАСе – идея как раз в промежуточном звене уже описанной цепочки последствий: в резком обострении террористической угрозы по всем странам Запада (не исключая, кстати, и Россию). А то в последнее время как-то стало “маловато терактов” – посчитали, что нужен новый импульс. Да и вообще – пора уже Западу и Востоку сойтись в рукопашной. Если ради такого впечатляющего результата надо пожертвовать Израилем – что ж, как говорится, рука не дрогнет.

Для России и Украины происходящее непосредственно сейчас – все эти картинки сносимой под ноль Газы при полном молчании “западной общественности” – тоже крайне зловещее предзнаменование. Оно означает очередное снижение стандартов и расширение пресловутых “окон Овертона”. Собственно, уже сейчас и в России, и на Украине слышны голоса: “А если им (в смысле – Израилю) можно, то почему нам нельзя?!” Израиль разрушает одно очень важное международное табу – запрет на прямое убийство мирных жителей бомбардировками. Разрушает в прямом эфире.

Мы можем увидеть последствия этого очень скоро. Скажут, что и до этого в ходе “СВО” периодически “прилетало” по мирным жителям. Однако так или иначе всё это объяснялось “случайностью”. Израиль же долбит целенаправленно по многоэтажкам. Не дай бог – такое же начнется у нас. Это будет напрямую означать переход войны на новый уровень зверства – уже не Первой, а Второй Мировой Войны.