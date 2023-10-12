 

Как победить хандру и плохое настроение осенью – совет от эксперта

12.10.2023, 23:44, Новости дня
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С наступлением осени многие люди сталкиваются с определенными изменениями в своем настроении. Одни начинают меньше высыпаться и быстрее уставать, а другие ощущают на себе сокращение светового дня и падение температуры воздуха еще более остро, впадая в осеннюю хандру. Психолог Майя Андрияничева рассказала, как этих неприятных последствий можно избежать.

Тем, кто хочет вставать бодрым и отдохнувшим, специалист посоветовала соблюдать режим сна. По словам эксперта, очень важно ложиться спать до 23 часов. Еще лучше будут чувствовать себя люди, которые в это время уже находятся в глубокой фазе сна, а значит, отправляются отдыхать в еще более ранее время.

Однако далеко не у всех, кто следует этому совету, получается избежать осенней хандры. Случается, что с появлением первых признаков холодов человеку не удается перестроиться и адаптироваться к новому сезону. В таком случае, как пишет “Царьград”, психолог рекомендует не затягивать с обращением к специалисту.

Кроме того, эксперт призывает внедрить в свою жизнь так называемую методику “феномена аэропорта”. Он основан на явлении, когда человек с легкостью и радостью встает даже в непривычно раннее для себя время, если впереди его ждет путешествие. Чтобы это чувство возникало каждый день, специалист рекомендует вносить в список своих дел какое-нибудь приятное занятие. Тогда подъемы по утрам уже не будут вызывать таких негативных эмоций.


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