Мнение: Персам приготовиться

Хотя я, читая френдов из числа жителей Америки в ФБ, вижу, что есть версия еще конкретнее и радикальнее. Вводные такие (всем известные).

Во-первых, Израиль, как известно, объявил войну и призвал 300 тысяч резервистов (то есть провел, по российским меркам, почти тотальную мобилизацию). Но вопрос: объявил войну – КОМУ? Газе?? Но Сектор Газа – это же даже не государство; это некая (очень ограниченно) самоуправляемая территория. У Газы вообще нет такого важного государствообразующего атрибута, как армия. У Газы нет танков, нет авиации, нет артиллерии. Вообще ничего нет! И коли так – какая тут может быть война? Тут может быть только избиение в прямом эфире – что мы, собственно, сейчас и наблюдаем.

Зачем понадобились 300 тыс. новых солдат вдобавок к тем, что уже были?

И второе: США отправили к Ближнему Востоку две авианесущие ударные группы. Даже не одну, а две! А это-то еще зачем – тоже с Газой воевать?! Полный нонсенс. Очевидно, имеется в виду какой-то совсем другой противник.

Какой же? Вот тут и подсказывают мои американские френды: это Иран! В таком случае Газа – лишь промежуточная цель, и всё, что сейчас происходит – только артподготовка для удара по Ирану, совместно Израиля и США. Главное теперь – заставить Иран “дернуться”. Кстати, аятоллы это, похоже, почуяли – и стараются по максимуму отвести от себя подозрения.

Но при этом, понятно, и в самих США нет единства по вопросу, надо ли им встревать сейчас в большую войну с Ираном. С одной стороны – как бы заманчиво: Байдену, чьи шансы на переизбрание, мягко говоря, невелики, “маленькая победоносная война” очень бы не помешала. С другой стороны, войну можно и проиграть, и чрезмерно затянуть – тут друг старины Джо Влад Путин не даст соврать… Так что все еще может развернуться как угодно.

Вполне возможно, что “друзья” американцев затягивают их в ловушку, из которой им не будет выхода. Израиль в таком случае играет незавидную роль приманки.