 

Рупор кремлевской пропаганды: Палестина. 12.10.2023

12.10.2023, 23:20, Разное
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Палестина. 12.10.2023

1. ХАМАС заявил, что Израиль уничтожает все в Газе, но не смог причинить существенного вреда организации.
2. Больницы Израиля более не будут оказывать какую-либо медицинскую помощь боевикам ХАМАС.
3. Гуманитарную помощь из разных стран свозят на Синайский полуостров, где Египет планирует формировать гуманитарные колонны для Газы.
4. Места в моргах Газы закончились. Общее число убитых уже превысило 1400 человек, раненых свыше 6000. Ситуация уже развивается в русле гуманитарной катастрофы.
5. ООН осудила действия Израиля (фактически назвав их военными преступлениями), США и ЕС фактически поддержали действия Израиля по истреблению палестинцев в Газе.
6. ХАМАС продолжает обстреливать израильские город и анонсирует на вечер новые удары.
7. США продолжают угрожать "Хезболле", чтобы она не выступила на стороне ХАМАС. Пока что на границе идут спорадические боестолкновения.
8. Более 50% жителей Израиля выступают за отставку Нетаньяху, считая, что именно его правительство привело к тому, что ХАМАС смог так успешно напасть 7 октября.
9. Заседание парламента Турции с обсуждением ситуации в Палестине прошло в закрытом режиме. Его стенограмма сразу засекречена на 10 лет.
10.По сообщению американского журналиста Сеймура Херша, в качестве альтернативы наземной операции в Секторе Газа рассматривает блокада в стиле блокады Ленинграда.

Трансляция боевых действий на Украbне и в Палестине, как обычно в телеграме https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь

Источник: Colonel Cassad


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