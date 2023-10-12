 

Ученые доказали, что красное мясо повышает риск развития диабета на 44%

12.10.2023, 23:08, Разное
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Многие из нас любят наслаждаться ароматом свежеиспеченного стейка или сочной говядины на гриле. Однако, по последним исследованиям ученых, мы должны задуматься о последствиях, которые может иметь употребление красного мяса на наше здоровье.

Согласно новым данным, ученые обнаружили прямую связь между употреблением красного мяса и риском развития диабета. Исследование показало, что риск заболевания диабетом повышается на целых 44% у людей, регулярно употребляющих красное мясо в своей диете.

Такое открытие вызвало серьезную тревогу среди экспертов в области общественного здоровья. Диабет стал одним из самых распространенных заболеваний в мире, и его эпидемия продолжает распространяться. Учет рисков и факторов, влияющих на возникновение диабета, становится все более важным для нашего общества.


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