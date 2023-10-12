К этому Барановская точно оказалась не готова: вот что случилось со звездой

Известная телеведущая Юлия Барановская не скрывает своих принципов. Она откровенно поделилась своим мнением в эксклюзивном интервью Пятому каналу по поводу роли, которую она отдала. Селебрити на премьере фильма “Страсти по Матвею” с нескрываемым чувством радости ответила, что к этому точно не готова – идти на все ради любви.

По мнению Юлии, это прерогатива мужчины, и только сильный пол может брать на себя главную роль. Женщина не должна проявлять активность, призналась Юлия. Ко всему прочему, ведущая порассуждала о былом. Она твердо заявила, что “в прошлое ходить бесполезно”, ведь “там ничего не поменяешь”.

Юлия Барановская уточнила, что опыт прошлого при этом – отличный помощник в будущем. Ведь именно пережитые жизненные перипетии и ошибки помогают сделать выводы. А некоторые жизненные вещи, по словам Юлии, можно понять только через собственный опыт.

Напомним, что ведущая девять лет состояла в браке со звездой российского футбола Андреем Аршавиным. У пары родилось трое детей: дочь Яна и сыновья Арсений и Артем. После развода Юлия начала активно выстраивать карьеру на ТВ. Она вела такие проекты как “Чего хотят мужчины” на ТНТ, “Девчата” на канале “Россия-1”. С 2016 года Юлия Барановская ведет ток-шоу “Мужское / Женское” на Первом канале вместе с Александром Гордоном.