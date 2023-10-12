 

Роман с Пугачевой приблизил к тотальному краху брак Абдулова

12.10.2023, 22:32, Новости дня
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Незадолго до перестройки в
кинопрокат вышли два замечательных фильма, где актер сыграл главные роли: речь
идет об “Обыкновенном чуде”, а также о ленте “С любимыми не расставайтесь”. Александр
Абдулов по праву завоевал не только любовь советских любителей кинематографа,
но и привязанность одной из самых красивых женщин отечественного кино: Ирины
Алферовой.

В то самое время и случилось
знакомство Абдулова с Аллой Пугачевой — но тогда об этом не было известно
широкой общественности. Люди только и обсуждали, как прекрасно смотрятся две
звезды и реальна ли их любовь: слухи о кризисе в отношениях пары, тем не менее,
не удалось скрыть. Одной из причин этого стала Примадонна.

По словам друга Александра
Абдулова Валерия Танаева актер был влюблен в “женщину, которая поет”, еще до их
близкого знакомства — мечты о котором он и не скрывал. Особую пикантность этой
ситуации придает тот факт, что семейная пара исполнила в новогодней программе
композицию “Рассвет, закат”, однако Ирина Алферова открывала рот под пение Аллы
Пугачевой.

“Свидания у них были в
квартире у Аллы на улице Горького”, — вспоминает подробности друг актера. Тем
не менее, Александр Абдулов всячески
скрывал свой роман на стороне. Несмотря на влюбленность в певицу, «тот самый
Мюнхгаузен» очень дорожил своим браком — эта интрижка едва не стоила ему
отношений.

Напомним, после 24 февраля
Алла Пугачева покинула Российскую Федерацию, хотя и не заявляла прямо о своих
политических предпочтениях — в отличие от своего мужа, признанного иностранным
агентом, Максима Галкина, с которым они теперь живут в Израиле.


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