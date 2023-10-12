Роман с Пугачевой приблизил к тотальному краху брак Абдулова

Незадолго до перестройки в

кинопрокат вышли два замечательных фильма, где актер сыграл главные роли: речь

идет об “Обыкновенном чуде”, а также о ленте “С любимыми не расставайтесь”. Александр

Абдулов по праву завоевал не только любовь советских любителей кинематографа,

но и привязанность одной из самых красивых женщин отечественного кино: Ирины

Алферовой.

В то самое время и случилось

знакомство Абдулова с Аллой Пугачевой — но тогда об этом не было известно

широкой общественности. Люди только и обсуждали, как прекрасно смотрятся две

звезды и реальна ли их любовь: слухи о кризисе в отношениях пары, тем не менее,

не удалось скрыть. Одной из причин этого стала Примадонна.

По словам друга Александра

Абдулова Валерия Танаева актер был влюблен в “женщину, которая поет”, еще до их

близкого знакомства — мечты о котором он и не скрывал. Особую пикантность этой

ситуации придает тот факт, что семейная пара исполнила в новогодней программе

композицию “Рассвет, закат”, однако Ирина Алферова открывала рот под пение Аллы

Пугачевой.

“Свидания у них были в

квартире у Аллы на улице Горького”, — вспоминает подробности друг актера. Тем

не менее, Александр Абдулов всячески

скрывал свой роман на стороне. Несмотря на влюбленность в певицу, «тот самый

Мюнхгаузен» очень дорожил своим браком — эта интрижка едва не стоила ему

отношений.

Напомним, после 24 февраля

Алла Пугачева покинула Российскую Федерацию, хотя и не заявляла прямо о своих

политических предпочтениях — в отличие от своего мужа, признанного иностранным

агентом, Максима Галкина, с которым они теперь живут в Израиле.