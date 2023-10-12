Мнение: Мечты Кристины Потупчик
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Довольно забавный, с этакой шизоидной безуминкой пост нашел в тг-канале Кристины Потупчик:
“В Россию вернулся долгожданный 2007 год. Если не верите, то мы нашли доказательства:
— Ростикс снова открылся.
— Вернулось пиво ПИТ.
— ТНТ перезапустил сериал «Счастливы вместе».
— «Король и шут» снова популярен.
— Тина Канделаки перезапустила программу «Самый умный».
— Мамба переживает вторую молодость после ухода Tinder.
— Lay’s вернул легендарные чипсы с малосольными огурчиками.
— СТС перезапустил сериал «Папины дочки».
— Nokia вернула в продажу кнопочные модели 130 и 150.
— Чай «Беседа» вернулся на полки магазинов.
Осталось вернуть доллар по 25, тогда совсем заживём!” (Кристина Потупчик)
Из списка общих примет Кристинка почему-то забыла упомянуть главное – в России, как и в 2007 году, всё тот же президент Путин, и ему опять полгода до очередного переизбрания. В общем, от 2007 года нам не уйти, мы в нем замурованы, как граф Монте-Кристо.
Если же посмотреть внимательнее – то видим, что Кристина подметила тенденцию, но не угадала: достаточно очевидно, что Путин на самом деле хочет вернуть Россию вниз по шкале времени, но не в 2007, а прямо в 1999: ровно в то же состояние разрухи и почти голода, в котором он ее в свое время принял. Но, типа, “ведущей победоносную войну”. Без долларов, евро, интернета и даже Ростикса, не говоря уж о Макдональдсе.
Источник: Размышления вольного социолога
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