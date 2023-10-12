Рупор кремлевской пропаганды: Отсутствие зарплат преподавателям срывает процесс обучения в МГУ

В дополнение к открытому письму https://colonelcassad.livejournal.com/8695775.html преподавателя МГУ Петренко по поводу ненадлежащей оплаты труда.

Сегодня открытое письмо написали и студенты факультета политологии МГУ, указывая, что данная ситуация банально срывает процесс их обучения, причем обучения платного.

Куда уходят деньги за обучение, если студентам не обеспечивают, не только элементарного, но и сам процесс обучения – это вопрос конечно интересный.

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