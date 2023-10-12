 

Новый виток судьбы: Бородина поставила крест на шоу “Дом-2”

12.10.2023, 21:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ведущая Ксения Бородина скоро появится на экранах ТВ в качестве ведущей нового сезона реалити “Последний герой”. Так и происходит эволюция ведущих: сначала “Дом-2”, а потом – из уютного дома на дикие острова.

Как сообщает интернет-газета Neva.Today, выбрали Ксению благодаря ее коммуникативным навыкам и имеющемуся опыту материнства. Интересно, почему так важно второе? Все дело в том, что новый сезон остросюжетного реалити-шоу будет делать акцент на семейных отношениях. А точнее – как они будут развиваться в диких условиях джунглей. Теперь поедать жуков и плавать в океане будут целыми семьями. А руководить процессом будет бывшая участница “Дом-2”.

Ксения Бородина заменит предыдущую ведущую проекта и, похоже, у нее начинается новый виток судьбы. Так или иначе, но все идет к тому, что телеведущая поставила крест на шоу “Дом-2”. Возможно, в этом и состоит главный принцип профессионального роста – получать новый опыт.

Юбилейный десятый сезон реалити-шоу выйдет на телеканале ТВ-3 под лозунгом “Остаться семьей”. Действительно сложно – испытывать столько неудобств, вести полуголодное существование без бытового комфорта и остаться семьей. Это вам не “Дом-2”, где холодильник стоит рядом с диваном.

Ранее “Дни.Ру” писали о проекте, который покинула Ксения Бородина.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / GSMArena: OnePlus 12 получит дюймовый фотосенсор Sony IMX989 и 24 ГБ ОЗУ

14.10 / Раскрывшие пол четвертого ребенка Тарасов и Костенко закатили громкую вечеринку

14.10 / В PS Plus появились 11 новых игр для подписчиков

14.10 / Верховный суд: У школьников есть право на отпуск во время учебного года

14.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевские укрепы

14.10 / 9to5Mac: iPhone 16 Pro получит Wi-Fi 7 и новую сверхширокоугольную камеру

14.10 / Подавленный SHAMAN встревожил мать своим поведением после развода с любимой женщиной

14.10 / Куда сходить в Москве: афиша с 14 по 21 октября

14.10 / Мнение: Отмена юридических адресов

14.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Северокорейский пробник

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика