Новый виток судьбы: Бородина поставила крест на шоу “Дом-2”

Ведущая Ксения Бородина скоро появится на экранах ТВ в качестве ведущей нового сезона реалити “Последний герой”. Так и происходит эволюция ведущих: сначала “Дом-2”, а потом – из уютного дома на дикие острова.

Как сообщает интернет-газета Neva.Today, выбрали Ксению благодаря ее коммуникативным навыкам и имеющемуся опыту материнства. Интересно, почему так важно второе? Все дело в том, что новый сезон остросюжетного реалити-шоу будет делать акцент на семейных отношениях. А точнее – как они будут развиваться в диких условиях джунглей. Теперь поедать жуков и плавать в океане будут целыми семьями. А руководить процессом будет бывшая участница “Дом-2”.

Ксения Бородина заменит предыдущую ведущую проекта и, похоже, у нее начинается новый виток судьбы. Так или иначе, но все идет к тому, что телеведущая поставила крест на шоу “Дом-2”. Возможно, в этом и состоит главный принцип профессионального роста – получать новый опыт.

Юбилейный десятый сезон реалити-шоу выйдет на телеканале ТВ-3 под лозунгом “Остаться семьей”. Действительно сложно – испытывать столько неудобств, вести полуголодное существование без бытового комфорта и остаться семьей. Это вам не “Дом-2”, где холодильник стоит рядом с диваном.

Ранее “Дни.Ру” писали о проекте, который покинула Ксения Бородина.