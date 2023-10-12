 

Лариса Гузеева в эфире программы сравнила европейцев с русскими мужчинами

12.10.2023, 21:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Передача “Давай поженимся!” является одной из самых популярных на российском телевидении. Она выходит на протяжение пятнадцати лет и успела завоевать любовь зрителя. Довольно сложно представить программу без ее главного украшения. Ей выступает Лариса Гузеева — непревзойденная ведущая и голос народа.

Популярная артистка смогла получить признание аудитории благодаря своей прямолинейности и честности. В программе “Давай поженимся” она часто откровенно говорит все, что думает. Правда, в последнее время многие поклонники передачи стали замечать, что Лариса Гузеева себя странно ведет.

Например, недавно в одном из выпусков ведущая перепутала сценарий. Одну девушку, которая пришла найти свою любовь, Лариса Гузеева перепутала с другой. То есть, вместо того, чтобы назвать гостью бухгалтером, она отнесла ее к блогерам. Многие поклонники успели предположить, что артистка просто устала.

А в новом выпуске передачи Лариса Гузеева в эфире программы “Давай поженимся!” сравнивала европейцев с русскими мужчинами. По ее мнению, последние идут ко всему напролом, ничего не боясь. В то время, как представители другой национальности обладают более спокойным характером, они опираются на законы.

Ранее “Дни.ру” писали, что появились разоблачающие Ларису Гузееву кадры.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / GSMArena: OnePlus 12 получит дюймовый фотосенсор Sony IMX989 и 24 ГБ ОЗУ

14.10 / Раскрывшие пол четвертого ребенка Тарасов и Костенко закатили громкую вечеринку

14.10 / В PS Plus появились 11 новых игр для подписчиков

14.10 / Верховный суд: У школьников есть право на отпуск во время учебного года

14.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевские укрепы

14.10 / 9to5Mac: iPhone 16 Pro получит Wi-Fi 7 и новую сверхширокоугольную камеру

14.10 / Подавленный SHAMAN встревожил мать своим поведением после развода с любимой женщиной

14.10 / Куда сходить в Москве: афиша с 14 по 21 октября

14.10 / Мнение: Отмена юридических адресов

14.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Северокорейский пробник

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика