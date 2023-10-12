Мнение: Петербург платит за Газпром, проблемы на Балтикконнекторе и закрытие Гронингена

1. Жители нестоличных регионов России считают, что регистрация крупных компаний в Москве и Петербурге – это дождь из золотых монет, который незаслуженно проливается на наши столицы. Мол, корпорации платят столичным городам щедрые налоги с тех баснословных доходов, которые зарабатывают по всей стране… В действительности, однако не всё так просто. Вот, например, Петербург и Газпром (ссылка):



Губернатор Санкт-Петербурга пожаловался на «Газпром»: не оправдал ожидания.

Переезд штаб-квартиры «Газпрома» в Санкт-Петербург недешево обходится Санкт-Петербургу.

«Если для всех „Газпром“ — это манна небесная, то для города это большая расходная часть», — пожаловался на монополию губернатор Александр Беглов.

Он отметил, что поступления в бюджет от «Газпрома» меньше, чем предполагалось.

«Сегодня, понятно, есть определенные сложности у „Газпрома“, поэтому город здесь ничего практически не получает, а только расходует средства. Поэтому здесь тоже нужно каким-либо образом решать: либо это нужно, чтобы федерация выделяла соответствующие деньги, либо протокол должен быть за этот год полностью выполненным», — сказал губернатор.

По его словам, город выполняет свои обязательства в отношении «Газпрома, пишет EADaily.

Как сообщает «Фонтанка», высокие ожидания от переезда «Газпрома» в Санкт-Петербург были связаны с тем, что он представлял собой консолидированную группу налогоплательщиков (КГН), основные налоговые поступления от которой идут в регион регистрации головной структуры.

«Именно за счет этих дополнительных средств предполагалось, в частности, строить метро и мосты в городе», — пишет издание.

Однако пока монополия больше вытаскивает из города, чем приносит.

Лично я полагаю, что переезд Газпрома в Петербург всё же окупится — но, возможно, только через некоторое время.

2. Подозрительные катастрофы происходят не только на российских газопроводах, но и на европейских (ссылка):



Газопровод Balticconnector был перекрыт накануне, 8 октября. Причиной стало падение давления. Стороны предположили, что произошла утечка. Поставки газа пока обеспечиваются через плавучий терминал СПГ Inkoo.

Директор оператора газотранспортной системы Финляндии Gasgrid Finland Янне Грёнлунд ожидает, что газопровод между Финляндией и Эстонией Balticconnector может быть восстановлен только спустя месяцы.

В интервью изданию Demokraatti он сообщил, что пока неизвестно, где именно произошла утечка. Господин Грёнлунд заявил, что не хочет спекулировать на тему возможных причин произошедшего, для этого недостаточно информации.

Balticconnector — морской газопровод между финским городом Инкоо и эстонским Палдиски, соединяющий газовые сети двух стран. Был запущен в 2020 году как проект диверсификации российских газовых поставок.

На этих новостях сегодня газовый рынок Европы уже поднялся более чем на 10%.

Конечно, во всех авариях такого рода следует в первую очередь искать американский след. Если у вас пропадает курица, понятно, что подозрение падает на лису. Однако я не удивлюсь, если авария — чей-то ответ на подрыв американцами Северных потоков. Чей именно, не знаю. Немцев, может быть?

3. Блог инженера-нефтяника пишет, почему Голландия свернула добычу на крупнейшем в Европе газовом месторождении. В теории, закрытия можно было бы избежать, если бы жадные голландцы не экономили на технологиях безопасности (ссылка):

Так почему было закрыто Гронингенское месторождение? <…>

Первым сигналом было невиданное в такой равнинной стране землетрясение, которое произошло в декабре 1994 года. Оно было небольшим, всего 2,4 магнитудой по шкале Рихтера. В какой-нибудь Японии на него бы никто бы и внимания не обратил. Но Голландия – не горная страна, она расположена в глубокой впадине на Европейской платформе. И никаких геологических оснований для этого быть не могло. Здесь не граничат тектонические плиты, нет их смещения, нет гор. Провели исследование и пришли к выводу, что это так называемая техногенная сейсмичность.

В Голландии причиной землетрясений оказалась индуцированная сейсмичность. Она вызвана деформационными процессами, возникшими при добыче газа Возникшие напряжения изменяют структуру и выделяется энергия. Если перевести на простой язык, то если взять нетронутое месторождение, в них газ и нефть находятся под давлением и создают противодавление на вышележащие массивы пород. Когда газ и/или нефть выкачивают, то пластовое давление снижается, опустевшие пласты просто осыпаются под давлением вышележащих, они смещаются и в результате возникают локальные небольшие землетрясения.

Кстати, такие процессы неоднократно происходили и у нас. Например в ХМАО. Но никто не бьет тревогу так как они локальные и слабые. Другое дело Голландия. 26 процентов территории находится ниже уровня океана и его нашествие сдерживается десятками дамб. Большинство из них старые и при их постройке никто не учитывал возможность землетрясений. Вполне вероятен сценарий, когда в результате разработки может произойти серьезный сдвиг пород и тогда тряхнет посильнее, чем на 4 магнитуды по школе Рихтера. Для зданий и людей нет особого ущерба, а вот дамбы могут быть разрушены. И тогда в Голландии проблемы будут куда серьезнее, чем голландская болезнь, поклонники радужных утех и любители травки – она попросту станет первой в мире подводной страной.

Вообще теоретически этого можно было избежать, если бы добыча шла с заводнением. То есть если бы на место добытого газа закачивали жидкость. Но, во-первых, такое редко практикуется при добыче газа. Газовые месторождения чаще всего эксплуатируют на истощение, то есть они сами дают газ из-за разницы в давлении. Как правило, закачку воды используют при добыче нефти.

Во-вторых, это неизбежно бы привело к удорожанию добычи. Ну и в третьих, это только снижает вероятность появления землетрясений, но не гарантирует их полное отсутствие. Так, на Газлинском газовом месторождении в Узбекистане неоднократно наблюдались подобные землетрясения. Это связано с неравномерным расположением ГВК – газоводяного контакта. Перевожу на русский: ГВК – это условная граница в месторождении, над которой находится преимущественно газ, ниже – вода. Считается, что землетрясения были вызваны его неравномерностью. То есть в отдельных частях месторождения уровень выше, чем в других, в результате возникала разница давления и как следствие – обрушения пласта и тектонические толчки. Да и при заводнении газовых месторождений возможно так называемое “самозадавливание” скважин, когда накопление воды приводит к ухудшению фильтрации газа, скелет пласта разрушается, жидкость скапливается в призабойной зоне (забой -дно скважины), а разрушенные частицы пласта образуют песчано-глинистые пробки, которые рано или поздно перекрывают ствол скважины. Добыча на скважинах сначала падает, а потом и вовсе прекращается, для восстановления работы нужен дорогостоящий ремонт.

То есть, чтобы избежать землетрясений на Гронингене, надо было было создать очень сложную систему добычи, заводнения (поддержки пластового давления) и мониторинга, и вести добычу так, чтобы ГВК смещался равномерно. Стоила ли бы тогда овчинка выделки – не знаю.

…было принято решение продолжать добычу без снижений, видимо надеясь, что проблема сама собой разрешиться. Но проблема осталась, время от времени Гронинген и окрестности трясло, но слабо. Так продолжалось до августа 2012 года, когда в деревне Хейзинге (Huizinge – мне одному кажется, что вторая буква все же “у”?) тряхнуло землетрясение магнитудой 3,6, рекордного для Голландии масштаба.

Тогда то правительство королевства обеспокоилось по настоящему и потребовало у операторов снизить добычу. И два года спустя снижение началось. Но у стихии свои законы, добыча продолжала снижаться, а вот землетрясения становились все чаще и чаще. На 2019 год было зафиксировано уже порядка тысячи землетрясений.

Нам, конечно, всё это на руку. Чем больше проблем с добычей нефти на Западе, тем дороже будут покупатели платить за русскую нефть и русский газ. А если и в землетрясениях голландцы обвинят Россию, так будет даже лучше. Опыт показывает, что враждовать с Западом гораздо выгоднее и безопаснее, чем дружить.