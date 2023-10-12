Скандалы: Долетались

Российские хакеры из Killnet обрушили сайты 13 аэропортов ЕС

Хакеры повторили события годичной давности — порталы 13 воздушных гаваней Европы в один день рухнули. 10 октября 2022 года кибервзломщиками были обрушены 14 аэропортов Соединенных Штатов. Российская хакерская группировка Killnet остановила работу 13 аэропортов Евросоюза, сообщает телеграм-канал Mash. Пользователи не смогут следить за расписанием, статусом рейсов и многим другим.

Ровно год назад группировка на себя ответственность за атаки, в результате которых не менее 14 сайтов американских аэропортов оказались недоступны для пользователей. В начале сентября прошлого года японские власти заподозрили хакеров из Killnet в совершении кибератаки на японский правительственный портал E-gov, созданный для помощи гражданам страны в получении государственных услуг. В начале сентября нынешнего года Министерство обороны Великобритании сообщила о новой российской вредоносной программе, заражающей работающие на Андроид системы управления огнем, для извлечения оттуда информации для разведки.

Ирина Лебухова

Оригинал материала: “Новые Известия”