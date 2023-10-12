 

Обезьяны живут 758 дней на генетически модифицированных почках карликовых свиней

12.10.2023, 20:50, Разное
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Обезьяна прожила 758 дней с почкой генно-модифицированной карликовой свиньи. Этот удивительный случай является ярким примером новейших достижений в области генной инженерии и пересадки органов.

В мире, где проблемы с заболеваниями почек порой становятся непреодолимыми, разработка искусственного органа может стать настоящим прорывом в медицине. Однако исследования в этой области сталкиваются с многочисленными препятствиями, в том числе и с отторжением органа телом.

Однако, благодаря генной модификации и использованию карликовых свиней, ученым удалось преодолеть ряд этих проблем. Карликовые свиньи были выбраны в качестве доноров органов из-за их сходства с человеческими организмами, что минимизирует риск отторжения.


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