Обезьяны живут 758 дней на генетически модифицированных почках карликовых свиней

Обезьяна прожила 758 дней с почкой генно-модифицированной карликовой свиньи. Этот удивительный случай является ярким примером новейших достижений в области генной инженерии и пересадки органов.

В мире, где проблемы с заболеваниями почек порой становятся непреодолимыми, разработка искусственного органа может стать настоящим прорывом в медицине. Однако исследования в этой области сталкиваются с многочисленными препятствиями, в том числе и с отторжением органа телом.

Однако, благодаря генной модификации и использованию карликовых свиней, ученым удалось преодолеть ряд этих проблем. Карликовые свиньи были выбраны в качестве доноров органов из-за их сходства с человеческими организмами, что минимизирует риск отторжения.