 

Худшие опасения подтвердились: Боня впервые показала на фото результат пластики

12.10.2023, 20:15, Разное
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Несмотря на скандальную репутацию, Виктория Боня всегда была образцом красоты и стиля для многих россиян. Ее внешность вызывала восхищение у тысяч людей, однако знаменитость решила воспользоваться услугами пластического хирурга, чтобы улучшить то, что уже считалось конвенционально красивым.

Ради получения так называемых “лисьих глазок” ведущая отправилась в Лос-Анджелес к одному из знаменитых хирургов. После подобного вмешательства ведущую ожидал длительный период восстановления, во время которого ее лицо выглядело сильно хуже, чем до этого.

Виктория Боня решила не упускать возможность подзаработать на своем преображении. Знаменитость стала тщательно скрывать свою внешность и продавать поклонникам доступ в платный телеграм-канал, в котором обещала опубликовать эксклюзивное фото.

Поклонников ожидало разочарование. Вместо обещанных эксклюзивных кадров подписчики получили лишь доступ в обычный канал в социальной сети, в котором звезда делилась своими мыслями.

Сегодня в Сеть утекло первое фото Бони, на котором можно детально разглядеть ее лицо после операции. Снимок опубликовала сама Виктория Боня, не подумав, что защитные очки недостаточно темные, чтобы скрыть глаза.

Худшие опасения подтвердились. Подписчики поняли, что ведущей пришлось столкнуться с неудачной пластикой, которую, по всей видимости позже придется переделывать.


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