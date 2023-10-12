 

Мнение: Медведев про контрактников

12.10.2023, 20:00, Разное
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Блогер-миллионик Дмитрий Медведев, трудоустроенный Зампредом Совбеза, видимо, решил продолжить серию ответов фейкометам и клеветникам, тиражирующим небылицы, что он не сам пишет тексты для своего Telegram-канала.

И снова в Telegram  разместил видео. В котором рассказал, что по данным Минобороны с 1 января 2023 года на контрактную службу поступили более 357 тыс. человек.

«В целом темпы по набору по контракту набраны неплохие. Надеюсь, что мы сумеем их сохранить и в дальнейшем», — подчеркнул Медведев.

В сентябре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу говорил, что будут мобилизованы 300 тысяч резервистов. План мобилизации был даже перевыполнен. 4 ноября 2022 президент России Владимир Путин заявил, что мобилизовано 318 тыс. человек.

Если с начала года контракт подписали 357 тыс. человек, значит, они могут полностью заменить мобилизованных? Или не могут? Или все мобилизованные уже подписали контракты? И будут бить бандеровцев, нацистов и неофашистов до полного освобождения Украины от этих самых бандеровцев и неофашистов?

В общем, недоговорил Медведев. А мог бы. Или не мог?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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