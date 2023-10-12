Скандалы: От «пирамиды» — к мантии?

Процедуры банкротств становятся «доходным местом» алтайской Фемиды?

У алтайской Фемиды, похоже, начались серьезные проблемы с репутацией. 11 апреля 2023 года судья Арбитражного суда Алтайского края Алексей Городов был признан виновным по делу о получении взяток в особо крупном размере и приговорен к 13 годам строгого режима, конфискации имущества и штрафу в размере 30 миллионов рублей. Как выяснилось, за взятки Городовой оказывал услуги по вынесению «нужных» судебных актов по банкротным делам.

Журналисты обращают внимание и на действия других алтайских судей. Например, под председательством судьи Арбитражного суда соседнего региона — Республики Алтай — Анжелы Соколовой рассматривается дело о банкротстве ООО «Ровер». СМИ отмечают, что большое количество судебных актов этого судьи были отменены вышестоящими инстанциями.

Жизнь до мантии

Тимур Цориев – владелец ООО «Ровер» и коммерческого банка «Тайдон» – фигура на Кузбассе известная. В 90-х связанный с ним коммерческий банк «Горный Алтай» обанкротился и оставил многие сотни вкладчиков без их накоплений.

Что интересно, если верить местным журналистским чатам, именно в КБ «Горный Алтай» судья Соколова начинала профессиональную деятельность. Об этом начали говорить после того, как судья заявила самоотвод при рассмотрении дела № А02-1685/2022 о привлечении гр. Рашита Губайдуллина к административной ответственности. Журналисты сделали вывод, что ранее судья Соколова работала в КБ «Горный Алтай», причем, судя по всему, именно под руководством Рашита Губайдуллина. Причем об этой работе в ее биографии не упоминалось: в открытых источниках на сей счет отсутствует какая-либо информация.

Тимур Цориев и Рашит Губайдуллин являются давними деловыми партнерами, в том числе, по деятельности КБ «Горный Алтай», ООО «Ровер» и его аффилированных лиц. Интересно и то, что до недавнего времени, ООО «Ровер» даже было зарегистрировано по тому же юридическому адресу, что и КБ «Горный Алтай».

На банковской ниве свою деятельность после фиаско с «Горным Алтаем» Тимур Цориев не закончил. Его финансовая карьера продолжилась в коммерческим банке «Тайдон» – дружеским для региональных властей финансовом учреждении, обслуживающим счета администрации и крупных предприятий региона.

Очередное банкротство

С 2020 года в Арбитражном суде Республики Алтай рассматривается дело о банкротстве ООО «Ровер» № А02-1460/2020. Это уже третье банкротство ООО «Ровер»; из предыдущих двух должник выходил, оставив своих контрагентов со списанными долгами – то есть, получается, что без потерь. Более того, как известно, на период банкротства прекращается наложение всех видов пеней и штрафных санкций.

В отличие от большинства угледобывающих компаний Кузбасса, ООО «Ровер» два десятка лет не было замечено журналистами ни в участии в проектах, связанных с социально-экономическом партнерством в регионе, ни на ниве рекультивации земель, ни в выплате стабильных заработков своим работникам. К примеру, в 2014-2015 годах руководство компании не перечислило в бюджет почти 6,7 млн. рублей налогов на доходы физических лиц, хотя НДФЛ своевременно исчисляли и удерживали с фактически выплаченных работникам доходов. В 2015-м компанию «Ровер» уличили в незаконной вырубке леса и добыче угля в Кузбасса, выявить противоправную деятельность помог полицейский беспилотник.

В рассматриваемом деле о банкротстве неоднократно устанавливалась аффилированность должника, Цориева Т.С., с рядом юридических лиц, как претендовавших на статус конкурсных кредиторов (ООО НКО «Тайдон»), так и первоначально включенных в реестр требований кредиторов (ОАО «Кузбассгипрошахт»).

В частности, Раис Губайдуллин, как можно предположить, родственник Рашита Губайдуллина, в период с 11.12.2009 по 02.04.2014 являлся генеральным директором ООО «Ровер», т.е. должника по настоящему делу. Помимо указанного факта, сам Рашит Губайдуллин входил в Совет Директоров ОАО «Кузбассгипрошахт» — лица, заявившего требования по настоящему делу и аффилированного с ООО «Ровер» через Цориева.

Если внимательно изучить принятые судьей Соколовой судебные акты в рамках дела о банкротстве ООО «Ровер» с участием Тимура Цориева и аффилированных с ним лиц, то можно засомневаться, так ли уж беспристрастны иные представители Фемиды. Взять хотя бы тот факт, что оснований для отвода судьи у участников процесса, можно сказать, было более чем достаточно. И главное: большинство из этих решений впоследствии вышестоящими судебными инстанциями были отмены!

Вот, к примеру, список постановлений Седьмого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, что называется, низложивших судебные акты Анжелы Соколовой:

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2021 было отменено Определение суда первой инстанции под председательством судьи Соколовой А.Н. от 20.07.2021 производство по делу о банкротстве ООО «Ровер» было прекращено на основании абзаца 7 пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве в связи с удовлетворением всех требований включенных в реестр, в том числе требования ОАО «Кузбассгипрошахт»;

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2022 было отменено определение от 27.06.2022 Арбитражного суда Республики Алтай по делу No А02- 1460/2020 и было отказано в удовлетворении заявления Цориева Т.С. о процессуальном правопреемстве в реестре требований кредиторов ООО «Ровер» с ОАО «Кузбассгипрошахт» требованием в размере 95 084 858, 97 рублей на Цориева Т.С.;

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2022 было отменено определение от 17.11.2021 Арбитражного суда Республики Алтай по делу No А02- 1460/2020 о прекращении производства по заявлению о взыскании убытков с контролирующих ООО «Ровер» лиц, в том числе Цориева Т.С., дело было направлено на новое рассмотрение;

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2022 было отменено определение от 27.06.2022 Арбитражного суда Республики Алтай по делу No А02- 1460/2020 и было отказано в удовлетворении заявления Цориева Т.С. о процессуальном правопреемстве в реестре требований кредиторов ООО «Ровер» с ООО «ГИДРОМАШСЕРВИС» с требованием в общем размере 204 344 руб. 46 коп на Цориева Т.С.;

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 01.03.2023 было частично отменено определение Арбитражного суда Республики Алтай от 19.12.2022 по делу No А02-1460/2020 о признании недействительными решений собрания кредиторов ООО «Ровер», в том числе по мотиву участие / не участия в нем аффилированных с ООО «Ровер» лиц (тех же Цориева Т.С. и ОАО «Кузбассгипрошахт»);

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2023 было отменено определение Арбитражного суда Республики Алтай от 28.06.2022 по делу No А02- 1460/2020, в удовлетворении заявления Цориева Т.С. о замене Федеральной налоговой службы в реестре требований кредиторов ООО «Ровер» на правопреемника Цориева Т.С. отказано; при этом ранее Арбитражный суд Западно-Сибирского округа уже отменял определение Арбитражного суда Республики Алтай от 17.11.2021 которым судом под председательством судьи Соколовой А.Н. было удовлетворено заявление Цориева Т.С. о правопреемстве по требованиям уполномоченного органа.

Очередной фокус «банкротства»?

К настоящему моменту кредиторам удалось снять конкурсного управляющего Алексея Посашкова в связи с его близкой связью с Цориевым и оказанием возможного содействия при «выкачивании» денег из банкротного предприятия ООО «Ровер». Посашков известен на площадке саморегулируемых организаций, как конкурсный управляющий, чья фамилия регулярно всплывает в прессе в скандальных ситуациях с банкротствами. Взять, например, один из последних скандалов с банкротством АО «Каюм Нефть».

Усилиями Фемиды реестр требований кредиторов уменьшился с двух миллиардов до ста восьмидесяти миллионов рублей. А что уж говорить о текущих требованиях кредиторов, которые, получается, лишь по «доброте душевной» осуществляли подрядные и иные работы после возбуждения дела о банкротстве ООО «Ровер», дабы помочь банкирам выбраться из сложного положения. Они оказались практически в той же ситуации, как сотни вкладчиков коммерческого банка «Горный Алтай».

От судебных актов о невключении в реестр требований кредиторов и о признании сделок недействительными, вынесенных «именем Российской Федерации», страдают сотни работников малых предприятий, которым государство регулярно гарантирует поддержку и заботу. Любопытно, что предприниматель Цориев зарегистрировал ООО «Ровер» в Республике Горный Алтай, где представителем Фемиды работает его бывшая коллега, хотя производственные мощности, управление открытых горных работ (разрезы и полученные лицензии на них), офис, весь штат сотрудников находятся в Кемеровской области. Что ж, как говорят в подобных случаях англичане: «Без комментариев»…

По материалам СМИ

Фото из открытых источников

Максим ДЕНИСОВ