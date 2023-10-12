 

Арктический центр Российской академии наук создаст в Самарканде институт генетических исследований

12.10.2023, 19:40, Разное
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В рамках стратегического партнерства и научного сотрудничества, Арктический центр РАН объявил о своем намерении содействовать в создании генетической лаборатории в историческом городе Самарканде. Этот амбициозный проект будет способствовать развитию научной инфраструктуры в регионе и укреплению научных связей между Российской академией наук и Узбекистаном.

Генетика – одна из наиболее активно развивающихся областей научного знания, и ее применение имеет чрезвычайно важные последствия для различных областей человеческой жизни, включая медицину, пищевую промышленность и сельское хозяйство. Создание генетической лаборатории в Самарканде позволит исследователям и ученым более эффективно изучать генетические аспекты местной флоры и фауны, а также обследовать генетические особенности популяций, проживающих в этом регионе.

Генетическая лаборатория в Самарканде будет оснащена современным оборудованием и предоставит ученым возможность проводить высококачественные исследования, соответствующие международным стандартам. Проект включает в себя создание базы данных о генетическом разнообразии, которая будет служить важным инструментом для разработки эффективных стратегий сохранения биоразнообразия региона.


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