 

Военный эксперт: у Израиля осталось не более месяца, чтобы разгромить ХАМАС до наступления морозов

12.10.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Военный эксперт Павел Корягин считает, что у армии обороны Израиля осталось не более месяца, чтобы одержать убедительную победу над силами ХАМАС.

После этого наступят морозы и продвижение ЦАХАЛ серьёзно замедлится, пишет он в аналитическом обзоре эксклюзивно для своего Telegram-канала «КОРЯГИН Z». Корягин указывает, что до заморозков осталось всего несколько недель, при этом «генерал Мороз в этой войне будет на стороне ХАМАС».

– Как и другие постсоветские страны, Израиль долгое время полагался на классические вооружения, созданные по лекалам ГРАУ – не хватающие звёзд с неба, но спроектированные для работы в любых климатических условиях. Однако в какой-то момент в Иерусалиме решили сделать ставку на более навороченную и более капризную технику натовского образца. Плачевные результаты мы увидим уже скоро, – пишет специалист. – Проблема, которую не учли хвалёные специалисты ЦАХАЛа, известна любому сибирскому школьнику – уже при минус двадцать градусов даже обычные мобильные телефоны начинают отключаться или быстро разряжаются. Несложно представить, что будет с печально известными «Меркавами» и другой сложной техникой уже к середине ноября.

В то же время военно-политическое руководство ХАМАС, подчёркивает эксперт, проявило дальновидность, когда решило не делать ставку на сложное и высокоточное оружие, а вместо того расширяло арсенал боеприпасов советского образца. Таким образом люди, которых западный агитпроп изображает дикарями, «в несколько простых ходов обыграли разрекламированную израильскую военную машину», заключил онлайн-военкор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / GSMArena: OnePlus 12 получит дюймовый фотосенсор Sony IMX989 и 24 ГБ ОЗУ

14.10 / Раскрывшие пол четвертого ребенка Тарасов и Костенко закатили громкую вечеринку

14.10 / В PS Plus появились 11 новых игр для подписчиков

14.10 / Верховный суд: У школьников есть право на отпуск во время учебного года

14.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевские укрепы

14.10 / 9to5Mac: iPhone 16 Pro получит Wi-Fi 7 и новую сверхширокоугольную камеру

14.10 / Подавленный SHAMAN встревожил мать своим поведением после развода с любимой женщиной

14.10 / Куда сходить в Москве: афиша с 14 по 21 октября

14.10 / Мнение: Отмена юридических адресов

14.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Северокорейский пробник

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика