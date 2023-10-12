Военный эксперт: у Израиля осталось не более месяца, чтобы разгромить ХАМАС до наступления морозов

Военный эксперт Павел Корягин считает, что у армии обороны Израиля осталось не более месяца, чтобы одержать убедительную победу над силами ХАМАС.

После этого наступят морозы и продвижение ЦАХАЛ серьёзно замедлится, пишет он в аналитическом обзоре эксклюзивно для своего Telegram-канала «КОРЯГИН Z». Корягин указывает, что до заморозков осталось всего несколько недель, при этом «генерал Мороз в этой войне будет на стороне ХАМАС».

– Как и другие постсоветские страны, Израиль долгое время полагался на классические вооружения, созданные по лекалам ГРАУ – не хватающие звёзд с неба, но спроектированные для работы в любых климатических условиях. Однако в какой-то момент в Иерусалиме решили сделать ставку на более навороченную и более капризную технику натовского образца. Плачевные результаты мы увидим уже скоро, – пишет специалист. – Проблема, которую не учли хвалёные специалисты ЦАХАЛа, известна любому сибирскому школьнику – уже при минус двадцать градусов даже обычные мобильные телефоны начинают отключаться или быстро разряжаются. Несложно представить, что будет с печально известными «Меркавами» и другой сложной техникой уже к середине ноября.

В то же время военно-политическое руководство ХАМАС, подчёркивает эксперт, проявило дальновидность, когда решило не делать ставку на сложное и высокоточное оружие, а вместо того расширяло арсенал боеприпасов советского образца. Таким образом люди, которых западный агитпроп изображает дикарями, «в несколько простых ходов обыграли разрекламированную израильскую военную машину», заключил онлайн-военкор.

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