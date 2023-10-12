 

Redmi Note 12 5G – лидер продаж среди Android-смартфонов 2023 года

12.10.2023, 19:23, Разное
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Бюджетный смартфон Redmi Note 12 5G достиг рекордных продаж в 2023 году, разошедшись в 1 миллион экземпляров и став самым популярным устройством среди Android-смартфонов в текущем году. Эту информацию предоставил портал Gizmochina.

Redmi Note 12 5G стал первым смартфоном на платформе Android, достигшим отметки в 1 миллионе продаж в период с января по июль 2023 года. При доступной цене в $180 (примерно 18 тыс. рублей), этот смартфон предлагает высококачественный AMOLED-дисплей с диагональю 6,67 дюймов и разрешением Full HD+, с обновлением на уровне 120 Гц. Заметно, что яркость экрана достигает 1200 нит, что редко встречается в данном ценовом сегменте.

В оборудовании смартфона присутствует основная камера с разрешением 48 Мп, дополненная 8-мегапиксельным ультраширокоугольным датчиком и макромодулем на 2 Мп. На передней панели установлен 13-мегапиксельный сенсор. Redmi Note 12 5G оснащен чипсетом Snapdragon 4 Gen 1 и батареей ёмкостью 5000 мАч.

Смартфон, в целом, представляет собой типичное решение в бюджетном сегменте. Его основным преимуществом перед конкурентами является наличие сертифицированной защиты по стандарту IP53, что позволяет использовать устройство даже под дождем.


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