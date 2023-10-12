 

По стопам Брежневой и Меладзе? Стало известно о трещине в еще одной звездной паре

12.10.2023, 19:05, Разное
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В последнее время многие звездные пары терпят разлад в отношениях. Недавно популярная певица объявила о разводе с Константином Меладзе. Вера Брежнева выпустила альбом на украинском языке, в котором поделилась своими мыслями и чувствами после разрыва с музыкантом.

До сих пор остается загадкой, что стало причиной развода звездной пары. Константин Меладзе даже решил продать особняк на Рублевке, в котором они долгое время жили с Верой Брежневой. По всей видимости, композитор принял решение сжечь все мосты.

Сегодня стало известно о трещине в еще одной звездной семье. Некоторые поклонники предположили, что молодая актерская чета пошла по стопам Веры Брежневой и Константина Меладзе. Как оказалось, отношения артистов Милы Ершовой и Святослава Рогожана не всегда были такими идеальными, как выглядит на первый взгляд. Парень признался, что раньше часто испытывал ревность, которая могла привести к расставанию с любимой. Однако пара смогла преодолеть все.

Стоит отметить, что звезды сериала “Трудные подростки” начали свои отношения будучи студентами. Как сообщает WomanHit, первый поцелуй пары случился на одной из репетиций в складском помещении.

Ранее “Дни.ру” писали, что юрист рассказал о судьбе имущества, которое нажили Константин Меладзе и Вера Брежнева.


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