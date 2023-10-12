 

ХАМАС сдал Путина?

12.10.2023, 18:50, Новости дня
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ХАМАС подтвердил, что Кремль его поддерживает и де-факто способствовал подготовке новейшей войны против Израиля.

Телеканал CNN обращает внимание на интервью, которое дал российским СМИ 8 октября член руководства ХАМАС в Ливане Али Барака. Представитель террористической группировки Али Барака рассказал о тесных связях между ХАМАС и Россией.

По его словам, в секторе Газа с разрешения официальной Москвы было налажено производство автоматов Калашникова и патронов к ним. Созданные группировкой военные фабрики производили ракеты дальностью до 250 километров, способны производить минометы и ракеты к ним.

Барака рассказал, что подготовка к вторжению длилась два года и хранилась в глубокой тайне. Он сказал, что ни Иран, ни «Хизбалла» не принимали участие в подготовке, однако Иран оказал помощь деньгами и вооружениями. Не знала о подготовке и Россия, утверждает Али Барака.

– Россия нам симпатизирует. После атаки они направили нам послание. Они рады, что Америка влезла в Палестину. Это снижает американское давление в Украине. Так что на этом поле боя мы не одни, – добавил он.

Напомним, ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук выразил России благодарность за то, что та не позволила осудить группировку на заседании Совета безопасности ООН, после вторжения террористов в Израиль.

Сегодня, премьер-министр Израиля Биби Нетаньяху заявил, что надо ввести санкции против всех стран, имеющих дела или контактирующих с ХАМАС.


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