Скандалы: «Это собирательный образ»

Как Тиньков оскорбил Дерипаску на 20 млн рублей

Бизнесмен Олег Дерипаска выиграл суд против бывшего банкира Олега Тинькова, уехавшего за границу. Иск о защите чести и достоинства был удовлетворен, ответчика обязали выплатить истцу 20 млн рублей и опубликовать опровержение. Каждый день просрочки обойдется Тинькову в 100 тысяч рублей. Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск о защите чести и достоинства, поданный бизнесменом Олегом Дерипаской к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Суд признал не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Дерипаски сведения, распространенные Олегом Тиньковым и обязал его и Meta Platforms удалить порочащие сведения», — сообщил адвокат истца Алексей Мельников.

Согласно решению суда, основатель «Тинькофф банка» должен будет опубликовать опровержение в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Тинькова также оштрафовали на 20 млн рублей. Кроме того, судья установил размер неустойки на случай неисполнения ответчиками предписаний: с каждого из них за каждый день возможного неисполнения решения суда будет взыскиваться по 100 тысяч рублей.

«В интересах общества привлечение к строгой ответственности за необоснованное распространение клеветнических и фейковых заявлений. Деньги будут направлены на благотворительные цели», — пояснил Мельников.

Иск к Тинькову рассматривался в Усть-Лабинском районном суде Краснодарского края (по месту прописки Дерипаски), несмотря на просьбу Тинькова перенести разбирательство в суд Московской области, где прописан он.

«Это некий собирательный образ»

В апреле 2022 года Тиньков опубликовал пост в Instagram, в котором призвал страны Запада умножить усилия по деэскалации конфликта на Украине. В комментариях один из подписчиков сравнил банкира с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной и Дерипаской. В ответ бывший банкир назвал себя «честным предпринимателем» и оскорбительно высказался о том, как Дерипаска нажил состояние.

Позже в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) основатель «Тинькофф банка» подтвердил, что «написал это и так считает». Он пояснил, что видит в Дерипаске «некий собирательный образ».

«Они все там воры, потому что все они приватизировали задарма то, что построил твой, мой и их деды», — сказал он.

Дерипаска после слов Тинькова отметил, что тот «заигрывает с западной аудиторией, чтобы исправить последствия своего неосторожно озвученного мнения и заново выстроить репутацию».

«Но делать это за счет других, прибегая к откровенной лжи, — недопустимо. За свои слова нужно нести ответственность», — резюмировал истец.

Предприниматель подал иск к Тинькову и Meta о защите чести и достоинства в мае 2022 года. Истец потребовал взыскать компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд рублей с Тинькова, к Meta финансовых требований не было.

Суды Дерипаски

В 2021 году Дерипаска выиграл дело против оппозиционера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов). Суд присудил ему моральную компенсацию в размере 1 рубля. Тогда речь шла о защите деловой репутации бизнесмена.

Кроме того, он судился с Настей Рыбкой (Анастасией Вашукевич) и ее тренером Алексом Лесли. Усть-Лабинский районный суд удовлетворил его иск о защите неприкосновенности частной жизни, но сократил запрошенную сумму компенсации в 1 млн рублей вдвое.

В апреле этого года Дерипаска подал иск на 2 млрд рублей к RTVI, Google и бизнесмену Сергею Полонскому из-за интервью, в котором последний раскритиковал предпринимателя.

«Мой доверитель обратился в суд, так как подобные высказывания унижают его честь и достоинство, а также отрицательно сказываются на его деловой репутации», — пояснил адвокат бизнесмена.

Леонид Цветаев

Оригинал материала: “Газета.ру”