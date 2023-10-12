 

Китайские ученые раскрыли секрет холестеринопонижающего действия берберина

12.10.2023, 18:29, Разное
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Китайские ученые наконец-то раскрыли долгожданный секрет берберина – натурального алкалоида, способного снизить уровень холестерина в организме человека. Эта новая открытие открывает широкие перспективы для более эффективного контроля уровня холестерина и борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В рамках исследования, проведенного китайскими учеными, был выяснен механизм действия берберина на уровень холестерина в организме. Оказалось, что этот природный соединитель способен активировать ферментативную активность белка AMP-активируемого протеинкиназного комплекса (AMPK). Этот процесс приводит к усилению разложения жиров и снижению синтеза холестерина в клетках печени.

Исследование также показало, что берберин способен повысить уровень активности белков транспорта холестерина, таких как LDL рецепторы (LDLR) и ATP-связывающий кассетный транспортер A1 (ABCA1). Это позволяет усилить вывод холестерина из клеток, способствуя его снижению в крови.


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