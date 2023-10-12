Кардиолог Новиков рассказал о причинах развития кардионевроза

Кардиолог Егор Новиков объясняет, что кардионевроз может развиваться у людей в результате стресса или психологических переживаний, и это состояние часто сопровождается одновременными сбоями в нервной системе и сердце. Особенно подвержены этому недугу люди, которые неэффективно справляются со стрессом и склонны к тревожности.

“Кардионевроз связан с расстройствами работы сердца и нервной системы, и его развитие чаще всего связано с продолжительным стрессом, тревогой, психологическими переживаниями или нервными расстройствами”, – рассказал доктор Новиков в беседе с “АиФ”. Он также отметил, что ощущение удушья и панические атаки могут указывать на наличие кардионевроза, а также перечислил другие его симптомы:

1. Острая сжимающая или жгучая боль в груди.

2. Аритмия с очень быстрым пульсом.

3. Проблемы с дыханием.

4. Головокружение и потеря контроля над телом.

5. Резкая слабость.

6. Повышенная раздражительность и гипервозбудимость.

Доктор подчеркнул, что состояние кардионевроза требует наблюдения у кардиолога и соответствующего лечения. Без должной терапии оно может перейти в хроническое сердечное заболевание.

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