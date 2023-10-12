 

Врач Алексей Жито: жар не нужно сразу сбивать лекарствами

12.10.2023, 18:11, Разное
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При возрастании температуры при инфекционных заболеваниях лучше начать с безопасных методов, отмечает доктор Алексей Жито. Жар говорит о борьбе иммунной системы с инфекцией, поэтому не стоит торопиться принимать лекарства, так как это может помешать организму справиться самостоятельно, говорит специалист.

Жито рекомендует терпеть жар до определенных пределов. Отдых и достаточный сон играют важную роль в выздоровлении. Тем не менее, существуют безопасные способы снижения жара без лекарств.

Один из таких методов – употребление жидкости. Врач советует пить теплые чаи, бульоны, кипяченую воду или натуральные соки. Важно маленькими глотками и иметь доступ к напитку всегда под рукой, чтобы употреблять его регулярно.

Другим безопасным способом сбить жар является использование холодных компрессов, меняя их каждые три часа. Помимо этого, важно обеспечить прохладный воздух в помещении, открывая окна периодически.

Эти простые, но проверенные временем методы, как отмечает доктор Жито, помогают многим людям почувствовать себя лучше при болезни. Однако, если жар и дискомфорт не уходят, или температура поднимается выше 39 градусов, следует обратиться за лекарственным средством. В этом случае важно соблюдать инструкции и не злоупотреблять жаропонижающими препаратами.


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