 

Россия и Киргизия переходят к национальным валютам в торговых операциях

12.10.2023, 18:11, Разное
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Президент Владимир Путин объявил о активном переходе РФ и Киргизии к использованию национальных валют в торговых операциях в ходе встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. По словам господина Путина, рубль теперь составляет 83% оборота в коммерческих сделках.

Путин также отметил, что двусторонний товарооборот увеличился на 37% в прошлом году, достигнув рекордных показателей. В первом полугодии 2023 года объем торговли продолжил расти, увеличившись на почти 18%.

Президент подчеркнул, что РФ является крупнейшим инвестором в экономику Киргизии, с третью частью всех зарубежных инвестиций в стране, принадлежащих российским капиталовложениям. Кроме того, в Киргизии успешно функционируют 800 российско-киргизских предприятий, а двусторонний фонд развития, финансируемый Россией, вложил $520 миллионов в экономику Киргизии для реализации 3 тысяч совместных проектов.

Путин прибыл в Киргизию для переговоров с Жапаровым и совместно с ним посетил мероприятие, посвященное 20-летию российской военной авиабазы в Канте, а также внес памятник погибшим в ходе Среднеазиатского восстания 1916 года в комплекс “Ата-Бейит” в Бишкеке.


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