 

Все получилось – царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать

12.10.2023, 17:54, Разное
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Как известно, весной прошлого года Примадонна оставила родную страну в непростой для нее момент. В результате артистка лишилась
не только любви фанатов, но и уважения коллег. Пока певица живет с мужем и детьми в Израиле, жизнь без нее в нашей стране продолжается. Многие уже начали привыкать к тому, что теперь российская эстрада развивается и процветает без Аллы Пугачевой, более того, ее статус царицы уже приобрела другая знаменитость.

Новой царицей российского шоу-бизнеса стала любимица публики Анна Асти. Сейчас знаменитая исполнительница активно покоряет сцену, а ее хиты завоевывают первые строчки музыкальных чартов. Летом этого года звезда представила свой новый трек “Царица”, который занял отдельное место в сердцах многих слушателей. Накануне исполнительница дала о себе знать в новом интервью и откровенно рассказала о своем хите.

Артистка призналась, что появлению песни “Царица” она обязана прозвищу, которое дал ей возлюбленный. По словам звезды, именно так избранник называл ее в начале отношений. Однако, как объяснила знаменитость, этой песней она назвала царицей не себя, а всех женщин.

“Это как мотивация для каждой девчонки”, – рассказала Анна Асти.

Впрочем, певица не скрывает, что она далеко не всегда остается такой же уверенной и самодостаточной женщиной, о которой поет в своем треке. Анна призналась, что недавно у нее случился срыв со слезами. Однако теперь непростой период остался позади.

“Я рада, что у меня все получилось, что все сомнения позади”, – поделилась звезда.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что украинка Анна Асти стала россиянкой. Поэтому теперь, как считают многие, у обладательницы волшебного голоса есть все шансы заменить уехавшую Аллу Пугачеву.


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