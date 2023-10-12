Новое острое увлечение: Цой раскрыла неожиданные пристрастия Киркорова

Четырнадцатый по счету фестиваль “Белая трость”

только-только отгремел в Крокус Сити Холле. Благотворительный вечер уже давно

проводит артистка Диана Гурцкая, не понаслышке знающая, насколько иной раз

людям может потребоваться безвозмездная помощь. С певицей солидарны очень

многие звезды российского шоу-бизнеса. В этот раз на мероприятие пришла Анита

Цой.

В беседе с прессой женщина рассказала, что уже давно не

ограничивается одними лишь выступлениями на сцене — Анита Цой подалась в

бизнес, причем весьма неожиданный. Творческая натура остается такой во всем:

оказалось, что народная артистка промышляет действительно народным бизнесом и продает

в России закрутки: как соленые, так и сладкие.

Для своего кулинарного творчества Анита Цой избрала название

“Цойкины репецты”, а сейчас на “Белой трости” с гордостью похвасталась, что

произвела около 11 тысяч закруток! Более того, певица не намерена

останавливаться на достигнутом и открывает целый цех с профессиональным

оборудованием. Стоит отметить, что очень немало коллег по шоу-бизу с

удовольствием пользуются услугами фирмы Аниты. Среди них и Лолита, И Марина Ким

— тем неожиданнее было узнать имя главного поклонника нового творчества Цой.

Оказалось, что Филипп Киркоров серьезно подсел на одно из

главных традиционных блюд Северной Кореи — капуста кимчи славится своей

остротой. В общем-то неудивительно, что один из самых экстравагантных

персонажей российской эстраде увлекся именно этим блюдом: чем-чем, а уж пикантными

блюдам точно можно подкрепить свое вдохновение.

Острая капуста настолько вдохновляет Филиппа Киркорова, что,

в отличие от обычных потребителей, он не просто заказывает продукцию в

интернете: по словам Аниты Цой, королю российской поп-музыки ее привозят

машинами.