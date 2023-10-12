Мнение: Слово купеческое, бартер вместо доллара и подъём деловой активности

1. В Школе Капитализма я рассказываю про слово купеческое. Цитирую из середины поста (ссылка):



…слово купеческое является одной из основ для бизнеса: без возможности договариваться с сотрудниками, начальством и контрагентами сколько-нибудь прочный бизнес не выстроить. После распада СССР, в котором действовали совершенно другие правила игры, на рынок хлынуло огромное количество случайных людей, у которых опыта ведения бизнеса не было, и которые не считали выполнение договорённостей чем-то важным. Принципы того периода — «долги отдают трусы» и «не обманешь, не продашь» — редко позволяли построить хоть сколько-нибудь устойчивую бизнес-модель. Единичные удачливые авантюристы заработали большие деньги, — преимущественно за счёт коррупции, — а основная масса идейных жуликов ожидаемо пошла на дно, то есть или разорилась вовсе, или сократила свой бизнес до минимального размера, позволяющего опираться только на себя. Постепенно естественный отбор делал своё дело, и к нашему времени — 2023 году — большая часть предпринимателей вполне достойна доверия. К примеру, вы можете твёрдо надеяться, что незнакомцы отгрузят вам оплаченный товар, и что это будет товар приемлемого качества. Исключения обычно касаются или мошенников, которые только притворяются предпринимателями, или тех, кто попытался свои обязательства выполнить, но по разным причинам не смог. Бизнесмены финикийского типа — «слабых грабим, с сильными торгуем» — уже вымирающий вид.



Всё это не означает, разумеется, что хотя бы половина предпринимателей в России кристально честна. Если вы купите пельмени, вам почти наверняка продадут настоящие пельмени из теста и мяса, а не муляжи из гипса. Однако тесто и мясо могут оказаться невысокого качества — тут проходит граница честности, которую большинство считает разумной. Так и с договорами: если прямое нарушение договоров уже редкость, то попытка потянуть одеяло на себя — пока что норма жизни. Экономика быстро наказывает откровенных мошенников, но скользкие типы, которые пытаются хотя бы выглядеть честными, от своего мелкого крысятничества страдают умеренно: особенно когда интеллект позволяет им точно рассчитывать, кого и на сколько можно «обвесить» без последствий…

2. Ещё один способ отказа от торговли в долларах с другими странами — прямой обмен товарами, бартер (ссылка):



Вариантом ухода от использования долларах в международной торговле может стать бартер. Такой вариант расчета с партнерами нашел глава Минпромторга России Денис Мантуров, его слова приводит «Интерфакс».

В ходе пленарной сессии на форуме Innofood Мантуров предложил обмениваться товарами как в пересчете на национальные валюты, так и напрямую, учитывая их физический вес.

«Мы взаимодополняемы. У вас, например, нет удобрений — а у нас есть, мы вам удобрения — вы нам какао бобы, и так далее. Тем более, нам доллар использовать не надо», — заявил он в разговоре с замминистра сельского хозяйства Бразилии Ренатой Миранда.

Звучит не очень-то технологично, однако бартер — всего лишь переходный этап. В девяностые в России была масса специалистов по бартеру, которые выстраивали сложные цепочки, позволяющие заводам выживать в условиях нехватки денег. Однако довольно быстро бартерный период закончился, а ещё чуть позже мы отказались и от «условных единиц» — ещё одной нездоровой практики.

Проще говоря, бартер — это костыль, который позволяет уйти от доллара прямо сейчас, при этом бартер станет постоянным, участники сделок довольно быстро заменят бартер на расчёты в национальных валютах.

3. Диаграмма индекса деловой активности (PMI) по крупнейшим странам мира за сентябрь. Как видите, в России дела идут отлично, в США – посредственно, в Британии и Евросоюзе – скверно, в Германии – ужасно (ссылка 1, ссылка 2):

Европейская промышленность продолжает нести потери.

Индекс PMI Manufacturing, который агрегируется по итогам регулярного опроса предприятий обрабатывающей промышленности, снизился в еврозоне с 43.5 в августе 2023 г. до 43.4 в текущем сентябре, следует из данных Гамбургского коммерческого банка (HCOB). Для сравнения: если индекс находится ниже 50 пунктов, то это является индикатором промышленной рецессии.

Индекс PMI Manufacturing находится ниже 50 пунктов уже 15 месяцев подряд, с июля 2022 г. Год назад ключевым вызовом для промышленности был стремительный рост цен на электроэнергию, который стал отражением ралли на европейском газовом рынке. Например, средняя оптовая цена на электроэнергию в Германии в сентябре 2023 г. достигла 469,4 евро за мегаватт-час (МВт*Ч), максимальной отметки за всю историю наблюдений. <…>

Как результат – промышленная рецессия: по данным Евростата, июль 2023 г. стал пятым подряд месяцем, по итогам которого в еврозоне было зафиксировано сокращение промышленного производства (год к году).