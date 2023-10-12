 

Мнение: О третьей войне… Где и когда?

12.10.2023, 17:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Когда-то давно Юра-музыкант, а теперь почти что иноагент спел про «Предчувствие гражданской войны». Потом он, правда, проклял эту песню как слишком провидческую. Но слова не выкинешь.

А теперь о «гражданской войне» на полном серьёзе говорят умные люди. Обсуждают риски и сроки, а не только лишь вероятность. То есть, все условия для новой гражданской войны созрели.

Где долбанёт?

Наверное, вы удивитесь. Но — не в России.

Илон Маск считает, что Европу может охватить гражданская война, если она не поменяет свою миграционную политику. «Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна», — написал он на странице в социальной сети X (экс-Twitter).

Эпатаж неуравновешенного бизнесмена, привыкшего провоцировать публику? Возможно.

Однако и другой умный человек по теме высказался. Немного витиевато, но смысл понятен.

Акция в поддержку ХАМАС, прошедшая в Берлине в минувшие выходные, когда палестинское исламистское движение напало на Израиль, говорит о том, что власти Германии впустили слишком много иностранцев. Так считает бывший госсекретарь США (в 1973–1977 годах) Генри Киссинджер. «Было серьёзной ошибкой принимать так много людей совершенно разных культур, религий и взглядов», — сказал он в интервью Welt TV. По его мнению, в странах, где много мигрантов, возникают группы влияния на политику и общественное мнение.

Также Генри Киссинджер считает, что есть опасность эскалации конфликта ХАМАС и Израиля и вовлеченности в него других стран как на Ближнем Востоке, так и вне его. Меж тем акции в поддержку как ХАМАС, так и Израиля прошли в Лондоне, Париже, Стокгольме, Роттердаме. Не все были мирными. А в в берлинском районе Нойкёльн, где проживает много мигрантов из арабских стран, прошла антиизраильская демонстрация пропалестинской группы Samidoun. Её участники вышли под лозунгом «Да здравствует сопротивление палестинского народа!», затем, вечером того же дня на улице собрались более 60 человек, которые скандировали антиизраильские лозунги, размахивали флагами Палестины в поддержку действий боевиков. Полиция разогнала этот митинг, были задержаны 40 человек, заведено шесть уголовных и более 30 административных дел.

Пока обстановка контролируемая. Но это вновь заставляет говорить о миграционной политике #ЕС как о факторе риска для Старого Света. Конечно, алармистские прогнозы из уст различных спикеров звучали и раньше. Но теперь…

Если о «проблемах мигрантов» и связанных с ними рисках взрыва говорят независимо друг от друга умные люди, значит, ситуация дошла до некой критической точки?

Рванёт?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / GSMArena: OnePlus 12 получит дюймовый фотосенсор Sony IMX989 и 24 ГБ ОЗУ

14.10 / В PS Plus появились 11 новых игр для подписчиков

14.10 / Верховный суд: У школьников есть право на отпуск во время учебного года

14.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевские укрепы

14.10 / 9to5Mac: iPhone 16 Pro получит Wi-Fi 7 и новую сверхширокоугольную камеру

14.10 / Подавленный SHAMAN встревожил мать своим поведением после развода с любимой женщиной

14.10 / Куда сходить в Москве: афиша с 14 по 21 октября

14.10 / Мнение: Отмена юридических адресов

14.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Северокорейский пробник

14.10 / Бояре обсудили проблему массовой миграции из Москвы в Магадан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика