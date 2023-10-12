Мнение: О третьей войне… Где и когда?

Когда-то давно Юра-музыкант, а теперь почти что иноагент спел про «Предчувствие гражданской войны». Потом он, правда, проклял эту песню как слишком провидческую. Но слова не выкинешь.

А теперь о «гражданской войне» на полном серьёзе говорят умные люди. Обсуждают риски и сроки, а не только лишь вероятность. То есть, все условия для новой гражданской войны созрели.

Где долбанёт?

Наверное, вы удивитесь. Но — не в России.

Илон Маск считает, что Европу может охватить гражданская война, если она не поменяет свою миграционную политику. «Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна», — написал он на странице в социальной сети X (экс-Twitter).

Эпатаж неуравновешенного бизнесмена, привыкшего провоцировать публику? Возможно.

Однако и другой умный человек по теме высказался. Немного витиевато, но смысл понятен.

Акция в поддержку ХАМАС, прошедшая в Берлине в минувшие выходные, когда палестинское исламистское движение напало на Израиль, говорит о том, что власти Германии впустили слишком много иностранцев. Так считает бывший госсекретарь США (в 1973–1977 годах) Генри Киссинджер. «Было серьёзной ошибкой принимать так много людей совершенно разных культур, религий и взглядов», — сказал он в интервью Welt TV. По его мнению, в странах, где много мигрантов, возникают группы влияния на политику и общественное мнение.

Также Генри Киссинджер считает, что есть опасность эскалации конфликта ХАМАС и Израиля и вовлеченности в него других стран как на Ближнем Востоке, так и вне его. Меж тем акции в поддержку как ХАМАС, так и Израиля прошли в Лондоне, Париже, Стокгольме, Роттердаме. Не все были мирными. А в в берлинском районе Нойкёльн, где проживает много мигрантов из арабских стран, прошла антиизраильская демонстрация пропалестинской группы Samidoun. Её участники вышли под лозунгом «Да здравствует сопротивление палестинского народа!», затем, вечером того же дня на улице собрались более 60 человек, которые скандировали антиизраильские лозунги, размахивали флагами Палестины в поддержку действий боевиков. Полиция разогнала этот митинг, были задержаны 40 человек, заведено шесть уголовных и более 30 административных дел.

Пока обстановка контролируемая. Но это вновь заставляет говорить о миграционной политике #ЕС как о факторе риска для Старого Света. Конечно, алармистские прогнозы из уст различных спикеров звучали и раньше. Но теперь…

Если о «проблемах мигрантов» и связанных с ними рисках взрыва говорят независимо друг от друга умные люди, значит, ситуация дошла до некой критической точки?

Рванёт?

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