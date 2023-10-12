«Порываю все связи с оппозицией, прошу правительство и народ простить меня» – «Российская газета» начала публикацию покаяний релокантов

В официальном печатном органе правительства Российской Федерации появился раздел «Голос разума», в котором размещаются покаяния уехавших за рубеж граждан.

В каждом выпуске «Российской газеты» до конца года будет публиковаться не менее десяти открытых писем релокантов, которые готовы публично покаяться и попросить прощения у россиян за предательство своей Родины в сложной ситуации.

– Уже полтора года мы получаем ежемесячно сотни писем от бежавших из страны людей, которые осознали всю глубину своего падения. Поэтому мы решили дать возможность этим предателям покаяться, чтобы их печальная судьба стала другим наукой, – рассказал главный редактор издания.

В Государственной думе уже призвали рассматривать публичное признание своей вины как смягчающее обстоятельство при рассмотрении дел релокантов.

– Если пишут письма в газету, значит поняли, что натворили. Предлагаю таких лиц не отправлять в Магадан, а ограничиться штрафом и исправительными работами, – говорит депутат Михаил Делягин.

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