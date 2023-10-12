Скандалы: «Скоро останетесь одни в своих креслах»

МВД не хватает 100 тысяч сотрудников

Глава финансово-экономического департамента МВД Ирина Кальбфляйш сообщила о нехватке тысяч сотрудников из-за «неконкурентоспособных» зарплат. Несмотря на кадровый голод, плановая индексация выплат полицейским в 2024 году не предусмотрена. Комментируя эту ситуацию, в координационном совете межрегионального Московского профсоюза полиции заявили, что «МВД само себя закапывает в яму».

В российском МВД не хватает 100 тысяч сотрудников, заявила начальник финансово-экономического департамента ведомства Ирина Кальбфляйш. Возникший дефицит она связала с низким уровнем заработных плат.

«Уровень денежного довольствия, заработной платы в нашем ведомстве, мягко говоря, уже не то что неконкурентоспособный, об этом уже даже сложно говорить. И некомплект у нас на сегодняшний день сотрудников из 700 тысяч — это 100 тысяч некомплект», — сказала Кальбфляйш на заседании комитета Госдумы при рассмотрении бюджета на 2024 год.

По ее словам, «остро и актуально» стоит «вопрос наличия полицейского на улице».

Несмотря на кадровый голод, в бюджете на 2024 год не предусмотрена плановая индексация зарплаты полицейских на законодательном уровне, что не позволяет «удовлетворить все финансовые потребности», подчеркнула Кальбфляйш.

Присутствовавший на совещании председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев призвал внести поправки в сверстанный бюджет и все-таки проиндексировать зарплаты.

«По МВД ситуация близка к критической, просто не хлебом же единым… Как-то реагируйте тоже на ситуацию», — обратился он к представителям Минфина.

О дефиците сотрудников заявил и руководитель договорно-правового департамента Росгвардии Олег Ветров. Он уточнил, что особенно сильно нехватку ощущают в новых субъектах РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«В Крыму 30% некомплект»

Председатель Координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что критическая ситуация сложилась и на полуострове Крым.

По его словам, там уже сейчас не хватает около 30% сотрудников правоохранительных органов и они продолжают увольняться.

«В Крыму, мне говорили, 30% некомплект. Вот вам ситуация в МВД. Оно само себя закапывает в яму. Мы написали, у нас статья есть об этом, где мы говорим: уважаемый министр внутренних дел Владимир Александрович [Колокольцев] и [глава МВД Крыма] Игорь Валентинович Илларионов, скоро вы останетесь одни в своих креслах. Люди все уйдут», — заявил Пашкин.

«Критический» дефицит кадров

Месяц назад министр внутренних дел России Владимир Колокольцев признал, что в ведомстве действительно существует дефицит кадров:

«Я прекрасно понимаю — некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим».

В августе из МВД уволились пять тысяч человек — это средняя штатная численность одного регионального управления, добавил министр.

Спустя несколько недель МВД упростило условия поступления граждан на службу в органы внутренних дел. Предельный возраст приема на работу рядовых и младшего начальствующего состава был повышен до 50 лет с прежних 35 лет, среднего и старшего начальствующего состава — до 55 лет. Кроме того, в МВД готовы взять сотрудников, получивших ранения при выполнении задач в особых условиях и признанных не годными к службе по состоянию здоровья. Также ведомство отменило обязательное ранее личное поручительство.

В июне Колокольцев заявил, что примерно 15 тысяч сотрудников ведомства стали участниками специальной военной операции и выполняют там возложенные на них задачи. Причем 480 были удостоены государственных наград и еще 630 — ведомственных.

Фото: Скандалы.ру

Леонид Цветаев

Оригинал материала: “Газета.ру”