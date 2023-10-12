Собчак не в курсе: Богомолов держит в секрете близость с Мороз

Знаменитая пара разошлась еще в 2018 году: именно тогда

Константин Богомолов нашел новую любовь и не смог с собой ничего поделать:

журналистка Ксения Собчак вскружила ему голову. Пресса настойчиво писала, что

светская львица сработала в роли хищницы и силой увела артиста у жены — но сама

Мороз неоднократно подтверждала, что сама решила оставить режиссера в покое.

Дарья утверждает, что именно с ее подачи отношения

завершились, и уже после этого Константин Богомолов сошелся с Ксенией Собчак.

Мороз уверяет, что все произошло по обоюдному согласию, и это было совершенно

мирное завершение отношений, без каких-либо скандалов. Это подтверждается тем,

что актриса до сих пор находится с Богомоловым в дружеских отношениях.

Возможно, что в последнее время актриса сериала “Содержанки”

стала уж слишком близка с бывшем мужем. Дарья Мороз рассказала про интересные

подробности их отношений с Богомоловым: в ходе интервью про свою работу над

картиной “Секс. До и после” актриса призналась, что Богомолов ей очень серьезно

помог, и, трудясь над картиной, она практически целиком и полностью опиралась

на его богатый опыт.

Стоит отметить, что Дарья Мороз впервые попробовала себя в

роли режиссера именно сейчас, на съемках сериала “Секс. До и после”. Ничего

удивительного, что Константин Богомолов с удовольствием поделился с ней опытом.

Актриса подчеркивает, что им удалось оказаться выше традиционных супружеских склок

и сохранить человеческие отношения — чему она очень рада: ведь без помощи

такого режиссера, как Богомолов, ей было бы сложно справиться с таким

испытанием.

К сожалению, не все подписчики соцсетей правильно восприняли

слава Дарьи Мороз и поспешили посоветовать журналистке обратить внимание на

поведение мужа — все же не стоит забывать, что актриса до сих пор одинока. К

счастью, судя по всему, Константин Богомолов и Ксения Собчак стоят выше толков

и спокойно живут своей жизнью.