 

Собчак не в курсе: Богомолов держит в секрете близость с Мороз

12.10.2023, 16:42, Разное
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Знаменитая пара разошлась еще в 2018 году: именно тогда
Константин Богомолов нашел новую любовь и не смог с собой ничего поделать:
журналистка Ксения Собчак вскружила ему голову. Пресса настойчиво писала, что
светская львица сработала в роли хищницы и силой увела артиста у жены — но сама
Мороз неоднократно подтверждала, что сама решила оставить режиссера в покое.

Дарья утверждает, что именно с ее подачи отношения
завершились, и уже после этого Константин Богомолов сошелся с Ксенией Собчак.
Мороз уверяет, что все произошло по обоюдному согласию, и это было совершенно
мирное завершение отношений, без каких-либо скандалов. Это подтверждается тем,
что актриса до сих пор находится с Богомоловым в дружеских отношениях.

Возможно, что в последнее время актриса сериала “Содержанки”
стала уж слишком близка с бывшем мужем. Дарья Мороз рассказала про интересные
подробности их отношений с Богомоловым: в ходе интервью про свою работу над
картиной “Секс. До и после” актриса призналась, что Богомолов ей очень серьезно
помог, и, трудясь над картиной, она практически целиком и полностью опиралась
на его богатый опыт.

Стоит отметить, что Дарья Мороз впервые попробовала себя в
роли режиссера именно сейчас, на съемках сериала “Секс. До и после”. Ничего
удивительного, что Константин Богомолов с удовольствием поделился с ней опытом.
Актриса подчеркивает, что им удалось оказаться выше традиционных супружеских склок
и сохранить человеческие отношения — чему она очень рада: ведь без помощи
такого режиссера, как Богомолов, ей было бы сложно справиться с таким
испытанием.

К сожалению, не все подписчики соцсетей правильно восприняли
слава Дарьи Мороз и поспешили посоветовать журналистке обратить внимание на
поведение мужа — все же не стоит забывать, что актриса до сих пор одинока. К
счастью, судя по всему, Константин Богомолов и Ксения Собчак стоят выше толков
и спокойно живут своей жизнью.


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