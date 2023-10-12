Николаев впервые заговорил после операции на сердце и дал обещание

Игорь Николаев активизировался в Сети после перенесенной операции. Артист разместил на личной странице пост, в котором поблагодарил подписчиков и близких за поддержку.

Кроме того, артист упомянул добрым словом врачей, приложивших руку к улучшению его здоровья. Не забыл вокалист и о преданных поклонниках, которые переживали за кумира на протяжении непростых дней

“Благодарю каждого из вас, а также моих друзей и коллег, и незнакомых мне людей, написавших слова поддержки. Благодарю мою семью, которая меня поддерживала и переживал”, – цитирует народного артиста пресса.

Игорь Николаев также сообщил, что в данный момент восстанавливается после проблем с сердцем. 25 октября певец выйдет на сцену в Рахманиновском зале Московской консерватории.

Бывший супруг Наташи Королевой отметил, что идет на поправку благодаря слушателям. Он пообещал, что запланированная на конец октября встреча обязательно состоится.

Напомним, что Игорь Николаев был госпитализирован 15 сентября после жалоб на проблемы с сердцем. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. Позже артист перенес операцию на сердце.