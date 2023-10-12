Скандалы: Спрятаться за санкциями

Роман Абрамович нашёл «уважительную причину», чтобы сделать непрозрачными свои активы

Один из крупнейших мировых производителей стали – «Евраз» Романа Абрамовича не будет сообщать о своих прибылях и убытках за прошлый год. Официальная причина – санкции, однако косвенные данные говорят о проблемах промышленного гиганта как внутри страны, так и за границей, о которых любой предприниматель предпочел бы умолчать.

Холдинг Evraz не будет публиковать финансовую отчетность за первое полугодие нынешнего года. Официальная причина – отсутствие аудитора. Он нужен, чтобы подтвердить, что промежуточные результаты были подготовлены в соответствии со стандартами бухучета, а значит, что вся собранная информация об активах, обязательствах, финансовом положении и прибыли или убытках является правдивой и достоверной. Тем не менее, согласно сообщению компании, промежуточные результаты за полугодие были подготовлены руководством компании и рассмотрены советом директоров. Впрочем, собранные данные компания не стала обнародовать и в неофициальном виде.

Это не первый подобный случай в истории компании. До того Evraz не стал публиковать и результаты за 2022 год по схожим причинам – отсутствие аудитора. Организация утверждает, что направляла многочисленные запросы в британские аудиторские компании, но ни одной из них не смогла добиться согласия. Причина – в санкциях, введенных против нее Великобританией.

Крупнейший акционер «Евраза» – Роман Абрамович. Согласно данным на начало 2022 года, его доля на предприятии составляла 28,6 %. Санкции против него были введены еще 10 марта прошлого года, сразу после этого британский регулятор финансовых рынков (Financial Conduct Authority — FCA) приостановил листинг акций компании. А 5 мая в санкционный список попал и сам «Евраз».

Покупателей не видно

Evraz – это вертикально интегрированный металлургический и горнодобывающий холдинг, входящий в число крупнейших производителей стали в мире. Его активы расположены не только в России, но также в США, Канаде, Чехии и Казахстане.

Санкции заставили компанию поднять вопрос о продаже активов в Северной Америке, включая крупнейшее производство рельсов и труб большого диаметра. В частности, речь про мощности Oregon Steel, которые были куплены «Евразом» еще в 2007 году, а годом позже – канадское подразделение по производству листового железа и труб сталелитейной компании IPSCO.

Известно, что весь американский дивизион генерировал годовую прибыль в 320 миллионов долларов, а совокупная стоимость выставляемых активов оценивалась в 700 миллионов. Правда, с учетом санкций, сначала одобрить сделку должен был британский регулятор OFSI.

Однако покупателей на эти производственные мощности так и не нашлось. В результате в феврале нынешнего года OFSI снова продлило североамериканскому дивизиону «Евраза» лицензию на продолжение бизнеса. По оценкам некоторых экспертов, одна из целей поддержки такой «агонии» со стороны регулятора – попытка выбить дисконт для потенциальных местных покупателей, имена которых не называются.

Денег не жалеют

В России крупнейшими активами «Евраза» являются Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЗСМК) в Кузбассе, Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) и Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК) в Свердловской области.

Все они демонстрируют оптимизм. Например, КГОК на заре ввода санкций пообещал на треть увеличить добычу руды из Собственно-Качканарского месторождения., а уже в нынешнем году – направить 1,2 миллиарда рублей на реализацию мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду до 2030 года.

На НТМК обещают вложить до 2024 года 4 миллиарда рублей в модернизацию, а один из крупнейших сталелитейных заводов мира ЗСМК в Новокузнецке – инвестировать до 2030 года в природоохранные мероприятия свыше 9 миллиардов рублей.

Впрочем, источники финансирования всех этих амбициозных программ с учетом засекреченной отчетности назвать сложно, также как и оценить их реалистичность.

Косвенным признаком финансовых проблем является отказ «Евраза» от выплаты дивидендов. Выплату уже заложенных средства по итогам 2021 года в размере 0,5 доллара на акцию (общая сумма — 729 миллионов долларов) совет директоров своим решением в начале прошлого года отменил. А вопрос о дивидендах по итогам 2022 года даже не поднимался.

Сами себе хозяева

Интересно также, что отдельные предприятия также не имеют свой официальной отчетности по итогам года. Например, для ЗСМК последние данные известны за 2020 год. Кроме того, вопросы вызывает сама структура собственности. Например, владельцем КГОК, согласно данным системы СПАРК, выступает ЗСМК, последняя в свою очередь принадлежит НТМК, которая уже принадлежит люксембургскому Mastercroft SARL, и еще один мелкий пакет – кипрскому Steeltrade Ltd. Впрочем, и эти данные могли устареть с учетом отсутствия свежей отчетности.

Получается, что Роману Абрамовичу удалось, казалось бы, невозможное – создать компанию-лидера в своей отрасли, и при этом с абсолютно непрозрачной схемой собственности и финансовыми потоками. И в этом смысле санкции сыграли ему только на руку – у «Евраза» появилась уважительная причина не публиковать отчетность, а значит распоряжаться деньгами и жонглировать правами собственности без всякого внешнего контроля.



Василий Ильин

Оригинал материала: “Наша Версия”