Греф: Курс доллара снизится до 90 рублей благодаря обязательной продаже валюты экспортерам

Герман Греф, глава Сбербанка, выразил предположение о постепенном снижении курса доллара до 90 рублей благодаря решению о вынужденной продаже валютной выручки экспортерами. Он выразил это мнение в ходе беседы с журналистами в рамках Российской энергетической недели.

Греф подчеркнул, что ожидает стабилизацию и последующее снижение курса доллара до уровня около 90 рублей за доллар. Он также предположил, что если параметры экспортных товаров останутся неизменными, возможно даже небольшое укрепление рубля.

Относительно влияния решения о продаже валютной выручки, Греф считает, что оно, несмотря на “некоторое укрепление,” вряд ли повлияет на ситуацию в фундаментальном смысле, так как курс валюты определяется рыночными факторами. Греф также уточнил, что сегодняшний нормальный курс доллара составляет от 85 до 90 рублей.

Отвечая на вопрос о влиянии этого решения на инвестиционный климат, Греф заявил, что рынок остается открытым, и не ожидает серьезных сложностей в продаже и покупке валюты.

На начало торгов на Московской бирже 12 октября курс доллара опустился ниже отметки в 97 рублей, в сравнении с предыдущим показателем более 100 рублей. Курс рубля к евро также укрепился в последние несколько дней, снизившись с 105,4 рубля за евро до 103,1 рубля за евро в четверг.

В предшествующий день президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым определенным компаниям будет обязательно возвращать и продавать выручку в течение 6 месяцев. Это решение направлено на создание условий для увеличения прозрачности и предсказуемости на валютном рынке.