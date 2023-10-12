Израиль выставил движению ХАМАС счёт в $52 млн за использование воздушного пространства страны

Министерство финансов Израиля опубликовало новый отчёт, касающийся внешних экономических взаимодействий государства в условиях боевых действий.

Наибольшее внимание общественности привлекли официальные требования властей к сектору Газа.

Парламент Израиля ещё в 2014 году установил бесполётную зону на юге страны. Штраф за каждый случай использования воздушного пространства в этом регионе составляет 12 800 шекелей. Профессиональные юристы установили: термин «бесполётная зона» не конкретизирует вид запрещённого летательного средства, а множественные нарушения не предусматривают «скидок». Каждый вход в закрытое воздушное пространство рассматривается отдельно.

В итоге министерство финансов Израиля выписало боевикам ХАМАС 8,2 тысячи штрафов, общая сумма которых по курсу достигает $52 млн. Как позже сообщили в Минэнерго Израиля, приостановка поставок воды и электричества в Палестину связана именно с этой задолженностью, а не с боевыми действиями.

Палестинская автономия уже попросила ООН подключиться к разрешению вопроса и надавить на официальный Тель-Авив в вопросе скидок и рассрочек.

– Мы чуть ли не единственные пользуемся этой зоной, – пожаловался представитель арабского государства. – При этом мы готовы идти навстречу и даже хотели бы внести предоплату за будущие нарушения до конца 2023 года, там не менее 10 тысяч полётов. Но с текущими ценами договориться будет сложно.

—