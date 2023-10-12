“Самая красивая в мире” – сын Елены Яковлевой пойман на ласках с соседкой

Елена Яковлева построила блестящую карьеру и стала неотъемлемой частью российского кинематографа. В этом, очевидно, ни у кого нет и не может быть сомнений. Но с другой важной в своей жизни задачей, по мнению некоторых, знаменитость справилась не так хорошо. Недоброжелатели часто упрекают известную актрису в том, что ее сын Денис Шальных вырос совсем не таким, каким его хотели бы видеть. Но, несмотря на негодование публики, Елена Яковлева продолжает поддерживать наследника.

В свои 30 лет Шальных может похвастаться довольно скандальной репутацией. Дело в том, что внешность молодого человека не соответствует общепринятым канонам красоты. Из-за большого количества татуировок на теле его часто называют грубыми словами и критикуют. Хотя наследник знаменитости хорош собой, к тому же, очевидно, имеет очень доброе сердце.

На днях подписчики Дениса в очередной раз убедились в том, что за его татуированным телом скрывается прекрасная душа. Сын Елены Яковлевой был пойман читателями своего блога за ласками с соседкой по квартире – своей очаровательной кошечкой. Молодой человек запечатлел, как пушистая любимица расположилась на нем в полулежачем положении, раскинув лапки.

“Самая красивая в мире”, – подписал снимок Шальных, прикрепив эмодзи белой крысы.

Очевидно, если бы Денис был таким плохим, как о нем говорят, пользователи Сети никогда бы не увидели подобного умилительного фото в его блоге. Впрочем, это далеко не единственная причина считать наследника актрисы славным. Ранее о них писали “Дни.ру”, объясняя, почему вопреки популярному мнению Елена Яковлева родила и воспитала прекрасного сына.