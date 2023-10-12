 

Мнение: Хотят ли палестинцы Палестину?

12.10.2023, 15:19, Разное
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Во время обсуждения высказываний президента Росси Владимира Путина о нападении боевиков ХАМАС на Израиль,  в том числе и о том, что необходимо выполнить «решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства», был и такой комментарий.

«… когда то я на несколько недель залезла на очень приличный палестинский форум на английском… Писали палестинцы из ПА, из Европы, из арабских стран. Очень симпатичные, образованные и приятные люди. И никто, никто из них не хотел две страны. они просто хотели вернуться в Израиль по "праву возвращения" беженцев. И спокойно и замечательно там жить в добром мире с израильтянами. Они даже не настаивали на названии «Палестина», – Израиль так Израиль. А все эти деления их совершенно не устраивали – одна страна для всех.
А вот что они думали по поводу того что их просто значительно больше и они сразу задавят евреев своей численностью – это их совершенно не волновало. И это были не террористы, а очень милые и замечательные профессора, адвокаты, врачи».


отсюда

Задумался. Может, резолюции Совбеза ООН «о создании независимого, суверенного палестинского государства» потому и не выполняются, что сами палестинцы не сильно хотят этого государства? Они, похоже, хотят весь Израиль. Но очевидно, что евреи не хотят отдавать палестинцам свою страну.

И это, видимо, тупик, мирного выхода из которого нет. Или я не прав и выход есть?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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