 

Рупор кремлевской пропаганды: Палестинские группировки и ракеты

12.10.2023, 15:10, Разное
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Хорошая инфографика для тех, кто не разобрался по поводу конгломерата палестинских вооруженных группировок. Тут самые крупные (но не все). Как правило, это двойка – политическое ядро + военное крыло движения. В свое время по такой же схеме функционировала ИРА.

На второй инфографике представлены имеющиеся в распоряжении палестинских группировок ракеты. Существенная часть из них – местные самоделки. Как правило летают недалеко. Наиболее дальнобойные и современные – имеют иранское происхождение. Собираются на месте с использованием иранских технологий "дешевых ракет", которые используются иранскими прокси по всему региону. Они наиболее опасные (в Саудовской Аравии они пробивали системы ПВО на основе "Пэтриот PAC-2 и "Пэтриот PAC-3"), но их число не так велико, как обычных палестинских кустарных ракет.

Источник: Colonel Cassad


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